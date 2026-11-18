Niko Springer besiegt Ex-Weltmeister Rob Cross mit 10:8 und erreicht erstmals das Achtelfinale eines Majors. Der Mainzer erhält 35.000 Pfund Preisgeld und rückt auf Platz 30 vor.

Der deutsche Dartprofi Niko Springer hat sich mit einem überzeugenden Sieg über den ehemaligen Weltmeister Rob Cross für das Viertelfinale des prestigeträchtigen Grand Slam of Darts in Wolverhampton qualifiziert.

Mit dem Endstand von 10:8 in Legs sichert sich Springer einen Platz in der Runde der letzten acht Teilnehmer dieses Top-Wettbewerbs. Dieses Ergebnis markiert einen historischen Meilenstein in der Laufbahn des 36-jährigen Spielers aus England und seinen 36 Jahren, da es sein erster Einzug ins Viertelfinale eines Major-Turniers in seiner gesamten Profikarriere ist.

Historischer Einzug ins Achtelfinale eines Majors

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Mit diesem Erfolg stellt sich Niko Springer als erst zweiter deutscher Dartspieler in die Geschichte dieses spezifischen Turnieres. Zuvor war es lediglich Michael Unterbuchner, der im Jahr 2018 die gleiche Leistung vollbrachte und die Runde der letzten Acht erreichte. Für Springer aus Mainz ist dieser Coup von besonderer emotionaler Bedeutung, da er damit eine neue Ebene seiner sportlichen Entwicklung erreicht hat. Der Titel "Meenzer Bub" erhielt durch dieses Ergebnis internationale Anerkennung auf einer der höchsten Ebenen des professionellen Dartsports.

Dramatischer Verlauf des Matches gegen Rob Cross

Das Match gegen den englischen Konkurrenten Rob Cross verlief zunächst zugunsten von Springer, der sich kurzfristig auf 9:5 Legs absetzte. Durch fünf aufeinanderfolgende gewonnene Legs schien der Sieg bereits in greifbarer Nähe zu sein. Cross kämpfte sich jedoch energisch zurück und brachte den Deutschen noch einmal in ernsthafte Bedrängnis. Springer vergab zunächst einen Matchdart, behielt jedoch die Nerven und verwandelte beim zweiten Versuch den entscheidenden Wurf, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Preisgeld und Auswirkungen auf die PDC Weltrangliste

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Dieser Erfolg hat direkte und messbare Folgen für die PDC Order of Merit, die Weltrangliste der professionellen Dartspieler. Vor dem Turnier stand Springer auf Rang 34 der Liste. Durch den Einzug in das Viertelfinale verbessert sich seine Ausgangslage signifikant und rückt ihn in die Nähe der Top 30. Für den Einzug unter die letzten acht Spieler erhält Springer mindestens 35.000 Pfund, was einem Betrag von rund 40.000 Euro entspricht. Im Vergleich dazu erhielt er für das Erreichen des Achtelfinals noch 20.000 Pfund (rund 24.000 Euro). Da die Rangliste auf den innerhalb eines Zwei-Jahres-Zeitraums erspielten Preisgeldern basiert, kann jeder zusätzliche Erfolg einen wichtigen Sprung bedeuten.

Weitere Aufgaben im Viertelfinale des Grand Slam

Im Viertelfinale wartet nun eine weitere schwere Aufgabe auf den deutschen Favoriten. Springer trifft auf den Sieger des Duells zwischen dem Waliser Gerwyn Price und dem Engländer Ryan Searle. Dieser kommende Gegner wird ebenfalls zu den Spitzenspielern des Feldes gehören. Der Traum vom ganz großen Coup lebt weiter, da das Viertelfinale eine entscheidende Hürde darstellt, um weitere Preisgelder und Weltranglistenpunkte zu sammeln. Die Erwartungen an Springer und seine Leistungen in den kommenden Runden sind hoch, da er nun die Bühne des internationalen Spitzendarts vollständig erreicht hat.