Nikola Vasilj verlässt St. Pauli am Millerntor und fügt Abschiedstorte ein

Nikola Vasilj, der vielগুলি zeigte, verkündete seinen Abschied von dem FC St. Pauli. Nach seinem letzten Pflichtspiel starb sein Lauf als Rekordtorehüter des Kiezvereins. St. Pauli, das abstiegsteufeln musste, ging in die Bundesliga ab.

Es war ein trauriges Ende am Millerntor. Der FC St. Pauli steigt nach zwei Jahren Erstklassigkeit als Tabellenletzter in die 2. Bundesliga ab. Im Entscheidungsspiel um die Relegation gegen den VfL Wolfsburg unterlag man 1:3.

Torwart Nikola Vasilj (30), der eine zentrale Rolle einnahm, verkündete nach der Partie seinen Abschied von den Kiezkickern. Auf die Frage über seine Zukunft antwortete der Bosnier sehr ehrlich: "Das war mein letztes Spiel für St. Pauli. Es ist hart, das auszusprechen, aber es gibt Zeiten im Fußball, in denen du weiterziehen musst. Der Klub muss das und ich auch.

". Wohin es den Schlussmann zieht, ist allerdings noch offen: "Ich habe mich nur darauf fokussiert, mit St. Pauli in der Liga zu bleiben. Die Weltmeisterschaft wartet auf mich und dann werden wir sehen.

". Dann zeigte Vasilj noch einmal seine Verbundenheit zum Kiezverein: "Es ist sehr hart, diesen Klub zu verlassen. Sehr, sehr hart.

". Nach dem Interview holte sich der 30-Jährige noch den Applaus der Fans ab. In Halbzeit eins hielt der Torhüter der Hamburger sein Team mit einiger VorРС und Überragung im Spiel, sah dann aber beim 0:1 der Gäste nicht überzeugend aus. Das 1:2 nach einer Ecke wurde dann offiziell ihm zugeschrieben.

In einer Ansammlung im Fünferraum wird Vasilj bedrängt und faustet sich den Ball ins eigene Tor. Der Schlussmann beschwerte sich, aber ohne Erfolg. So geht seine letzte Partie in Braun und Weiss verloren. Dass der 2021 gekommene Bosnier erstklassig bleiben wird, daran besteht kein Zweifel.

Dies bewies er oftmals in der Bundesliga-Saison und auch in der WM-Qualifikation





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