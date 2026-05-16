Nikola Vasilj verlässt St. Pauli und wechselt zu Bosnien-Herzegowina

Nikola Vasilj, der St. Pauli-Torhüter, verkündet seinen Abschied nach dem 1:3-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg. Vasilj unterliegt in seinem letzten Spiel für die Kiezkicker einem Eigentor und verlässt St. Pauli ablösefrei. Besonders bitter: Vasilj ist der erste St. Pauli-Keeper seit Klaus Thomforde vor 29 Jahren und insgesamt erst drittes Kiez-Torhüter, der ein Eigentor unterliegt. Vasilj wechselt zu Bosnien-Herzegowina und nimmt an der WM teil.

St. Pauli steigt nach dem 1:3 gegen den VfL Wolfsburg in die 2. Liga ab. Torhüter Nikola Vasilj verkündet seinen Abschied nach Abpfiff live im TV.

Vasilj sagt bei Sky: "Das war mein letztes Spiel für St. Pauli. Es ist hart für mich, das so zu sagen. Im Fußball ist es manchmal so. Du musst weitermachen.

Ich habe mich die letzten Wochen darauf konzentriert, mit in der Liga zu bleiben. Jetzt wartet erst einmal die WM auf mich.

". Mit Bosnien-Herzegowina nimmt der Torhüter am Turnier in Kanada, den USA und Mexiko teil. Schon vor dem Abstiegs-Endspiel gegen Wolfsburg war klar: Vasilj hätte nur im Falle des Klassenerhalts einen gültigen Vertrag auf St. Pauli gehabt. Jetzt darf der Torwart den Klub ablösefrei verlassen.

Besonders bitter: In seinem letzten Spiel für die Kiezkicker unterläuft Vasilj ein Eigentor. Nach einer Ecke von Eriksen faustet sich der Torwart den Ball ins eigene Netz. In der Entstehung wird der Bosnier hart im Fünfmeterraum angegangen. Nach Rücksprache mit dem VAR gibt Schiri Siebert den Treffer trotzdem.

Als erstem St. Pauli-Keeper seit Klaus Thomforde vor 29 Jahren und insgesamt erst drittem Kiez-Torhüter unterläuft dem Bosnier in der Bundesliga ein Eigentor (zudem noch Volker Ippig). Vasilj sagt nach dem Spiel: "Meine rechte Hand wird geblockt, ich werde weggeschoben. Das ist unglaublich, ich verstehe die Entscheidung nicht.

". Der Anfang vom Ende. Nach fünf Jahren gehen St. Pauli und Vasilj (kam damals von Ukraine-Klub Lugansk) getrennte Wege





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