Nikolas Nartey verlängert Vertrag bis 2028

Nikolas Nartey, der dänische Nationalspieler, verlängerte seinen Vertrag beim VfB Stuttgart bis 2028. Er wurde bekannt für seine Verletzungen und seine Rolle als Verletzungs-Pechvogel. Jetzt ist er fit und steht regelmäßig in der Startelf.

Die Tinte ist trocken! Nach langen Verhandlungen verlängerte Nikolas Nartey (26) seinen Vertrag beim VfB bis 2028. Damit bindet sich der dänische Nationalspieler langfristig an Stuttgart.

In den vergangenen Wochen gelang Nartey der Schritt vom Verletzungs-Pechvogel zu einem absoluten Leistungsträger, der bei Trainer Sebastian Hoeneß (44) fast gesetzt ist. Seit 2019 beim VfB, wurde der zentrale Mittelfeldspieler von zahlreichen Verletzungen zurückgeworfen. Jetzt ist er fit - und steht regelmäßig in der Startelf. Der Beweis: In dieser Spielzeit kommt Nartey auf 27 Einsätze, in denen er drei Tore und drei Vorlagen beisteuerte.

Nach der bitteren Vorsaison, als er aufgrund von Verletzungen nur 21 Minuten auf dem Platz stand, nur verständlich. Jetzt hat Nartey für zwei weitere Jahre in Stuttgart unterschrieben, eine deutliche Gehaltserhöhung inklusive. Gut für den VfB: Nartey verlängerte ohne Ausstiegsklausel. Was hat sich der DFB nur dabei gedacht?

Note 6 für diese Schiedsrichteransetzung. Nartey: "Beim VfB fühle ich mich sehr wohl. Hier passt sehr viel zusammen: Ich darf Teil einer starken Mannschaft sein, ich werde von einem hervorragenden Trainer-Team gecoacht, das die Weiterentwicklung von uns als Mannschaft sowie von jedem einzelnen Spieler im Blick hat – und ich erlebe immer wieder, welche Power und welche Unterstützung uns die VfB-Fans entgegenbringen. Ich bin glücklich, dass die Vertragsverlängerung geklappt hat und freue mich auf die weitere Reise mit unserem Team.





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