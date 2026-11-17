Im Cincinnati Zoo schluckte das berühmte Nilpferd Fiona versehentlich eine Strickmütze. Tierärzte behandeln das Tier und hoffen auf einen erfolgreichen Verlauf der medizinischen Maßnahmen.

Das weltweit bekannte Nilpferd Fiona aus dem Cincinnati Zoo befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung, nachdem sie versehentlich eine Strickmütze verschluckt hat. Der Zoo bestätigte die Vorfälle in einer offiziellen Mitteilung und gab an, dass das Tier nun intensiv beobachtet wird, um sicherzustellen, dass es die Fremdkörper wieder ausscheidet. Die ungewöhnliche Situation entstand durch eine Kette von Unfällen, die zur unbeabsichtigten Einführung eines Textiliens in den Lebensraum des Tieres führten.

Unfallhergang durch Deckenventilator

Der Auslöser für den Zwischenfall war eine Mütze, die durch einen Besucher in die Luft geworfen wurde. Zoo-Sprecherin Michelle Curley erklärte, dass ein Deckenventilator die Mütze ergriff und sie durch eine kleine Öffnung oberhalb der Sichtfenster in das Gehege katapultierte. Dies wurde als reiner Unfall klassifiziert, bei dem weder die Mütze absichtlich ins Gehege gelangte noch ein Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften vorlag.

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Mitglieder des Betreuungsteams des Zoos setzen alles daran, die Verdauung des Tieres zu unterstützen und es beim Ausscheiden der Mütze zu helfen. Die Ärzte haben Fiona zusätzlich Flüssigkeit verabreicht und einen Einlauf durchgeführt, um den Prozess zu beschleunigen. Die Fachkräfte zeigen sich vorsichtig optimistisch, dass die Nilpferddame die Mütze erfolgreich ausscheiden und sich schnell wieder zu ihrer gewohnten Lebensweise zurückfinden wird.

Reaktionen internationaler Partnerzoos

Nach der Bekanntgabe der Behandlung reagierten auch andere Zoos auf die Nachricht, um Unterstützung und Genesungswünsche auszudrücken. Timothy, das Nilpferd aus dem Zoo in San Antonio, sandte seine Wünsche per Social Media und betonte, dass Fiona von hervorragenden Menschen umsorgt werde. Diese Geste unterstrich die große Verbundenheit der zoologischen Gemeinschaft und die öffentliche Aufmerksamkeit, die das Tier erfährt.

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Die Geschichte um Fiona hatte bereits mit ihrer Geburt im Januar 2017 weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Sie kam sechs Wochen zu früh zur Welt und wog damals nur rund 13 Kilogramm, was etwa 11 Kilogramm unter dem niedrigsten jemals für ihre Art verzeichneten Geburtsgewicht lag. Ihr Kampf ums Überleben inspirierte Menschen weltweit und führte zur Gründung von speziellen Produkten wie einer Bier- und einer Eissorte sowie verschiedenen Kleidungsstücken.

Sicherheit und zukünftige Prävention

Der Vorfall wirft Fragen nach den Sicherheitsvorkehrungen in Zoos auf, insbesondere im Hinblick auf den Schutz der Tiere vor unbeabsichtigten Einfuhren von Gegenständen. Zoo-Sprecherin Michelle Curley kommentierte die Situation mit der Feststellung, dass ein solcher Vorfall selbst mit größter Anstrengung kaum erneut reproduziert werden könnte. Dies deutet auf die Komplexität der Gehegestrukturen und die unvorhersehbaren Naturgewalten in solchen Umgebungen hin.

Trotz der ernsten Lage bleibt die Prognose für Fiona positiv, da ihre Betreuer über umfangreiche medizinische Ressourcen verfügen. Die aktuelle Behandlung konzentriert sich darauf, das Tier so wenig wie möglich zu stressen und gleichzeitig die natürlichen Prozesse zur Entfernung des Fremdkörpers zu fördern. Der Fall verdeutlicht die Herausforderungen im modernen Zoomanagement und die Notwendigkeit ständiger Anpassung an unvorhergesehene Ereignisse.