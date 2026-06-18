Der Chef des Handelsverbandes, Nils Busch-Petersen, spricht über den wachsenden Judenhass in Berlin, sein Engagement in der Initiative Berlin gegen Antisemitismus und die jüdischen Wurzeln des deutschen Einzelhandels. Er fordert ein entschiedenes Vorgehen gegen Intoleranz und betont die historische Verantwortung.

Nils Busch-Petersen , 63, ist Chef des Handelsverband es und setzt sich für die Belange kleiner Händler und großer Kaufhäuser ein, von Mietverträgen bis zu Investitionen. Ein Thema bereitet ihm jedoch besondere Sorge: der zunehmende Antisemitismus in Berlin .

Seit 2021 existiert bei Partner für Berlin, der Wirtschaftsförderungsagentur, die Aktion Berlin gegen Antisemitismus, an der sich Unternehmen wie Vivantes, KPM, die Sparkasse, die BSR und auch BILD beteiligen. Busch-Petersen zählt zu den engagiertesten Unterstützern dieser Initiative. Er betont: Wenn Intolerante überhandnehmen, sei das eine gefährliche Entwicklung. Feinde des jüdischen Lebens habe es zwar immer gegeben, doch jetzt entfalte sich diese Feindschaft offen.

Nach dem 7. Oktober habe der seit langem im Raum stehende Elefant endgültig Farbe angenommen. Die Politik habe das Problem viel zu spät ernst genommen, auch was den importierten Antisemitismus betreffe. Sein Appell lautet: Wir dürfen nicht zulassen, dass eine Bevölkerungsgruppe Angst hat, in Berlin zu leben.

Besonders schockierend findet Busch-Petersen den Judenhass im linken Lager. Dort nehme man es hin, wenn gemeinsame Feste mit Hamas-Unterstützern gefeiert werden. Zusammen erzeuge man ein Klima, das Sprengstoff für die Gesellschaft sei. Er mahnt, dass eine demokratische Stadt nur funktioniere, wenn alle Gruppen respektvoll miteinander umgingen.

Doch Busch-Petersen beklagt nicht nur den Antisemitismus, er engagiert sich auch aktiv dagegen. 2011 rief er ein Festival für jüdische Liturgie und synagogale Chormusik ins Leben. Schon 2008 erreichte er die Umbenennung des Oberstufenzentrums Handel nach dem Warenhaus-Chef Oscar Tietz (1858-1923). Auch das KaDeWe und das Kaufhaus Wertheim hatten bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten jüdische Eigentümer. Busch-Petersen unterstreicht: Die DNA des deutschen Einzelhandels sei jüdisch.

Ein Viertel aller Einzelhändler seien Juden gewesen. Daher erinnere sein Verband stets an diese Kaufleute und ihre Schicksale, um ihre Beiträge zur deutschen Wirtschaftsgeschichte zu bewahren und ein Bewusstsein für die Kontinuität jüdischen Lebens in Deutschland zu schaffen. Diese Erinnerungsarbeit sei angesichts des wieder aufflammenden Antisemitismus dringender denn je. Der Handelsverband sieht sich in der Verantwortung, nicht nur wirtschaftliche Interessen zu vertreten, sondern auch gesellschaftliche Position zu beziehen.

Busch-Petersen warnt davor, den antisemitischen Tendenzen tatenlos zuzusehen, sei es in der Mitte der Gesellschaft, an den Rändern oder in bestimmten politischen Lagern. Die Initiative Berlin gegen Antisemitismus, an der zahlreiche Unternehmen mitwirken, soll ein sichtbares Zeichen setzen und praktische Unterstützung bieten. Gleichzeitig求学 der Verband mit Bildungsprojekten wie dem Festival und der Namensgebung an historische Persönlichkeiten wie Oscar Tietz das Bewusstsein für die jüdischen Wurzeln des deutschen Handels zu stärken.

Diese doppelte Strategie aus öffentlichem Engagement und historischer Aufarbeitung soll dazu beitragen, Berlin als weltoffene und sichere Stadt zu erhalten, in der jüdisches Leben wieder selbstverständlich sein kann. Busch-Petersen appelliert an alle Berliner, sich diesem Kampf gegen den Judenhass anzuschließen, denn Toleranz und Vielfalt seien keine Selbstverständlichkeit, sondern müssten täglich neu verteidigt werden.

Die Erinnerung an die verfolgten jüdischen Kaufleute und deren Leistungen für die Stadt solle dabei eine Mahnung sein, nie wieder zuzulassen, dass eine Gruppe ausgegrenzt oder bedroht wird





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