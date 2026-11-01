Nils Butzen kritisiert FC Carl Zeiss Jena nach Niederlage gegen Erzgebirge Aue

Kapitän Nils Butzen fordert harte Selbstkritik, nachdem FC Carl Zeiss Jena das Derby gegen Erzgebirge Aue mit 0:1 verlor und die Serie ohne Sieg gegen ehemalige DDR-Oberligisten fortsetzt.

Kapitän Nils Butzen hat nach der bitteren 0:1-Niederlage des FC Carl Zeiss Jena gegen Erzgebirge Aue klare Worte gefunden und eine harte Selbstkritik an seiner Mannschaft gefordert. Das Ergebnis bedeutet erneut keine Victory in einem Duell gegen einen ehemaligen DDR-Oberligisten, was die aktuelle Derby-Krise des Vereins vertieft. Butzen stellt dabei unmissverständlich die Charakterfrage und räumt ein, dass die Jenaer sich selbst immer wieder im Weg stehen. Er fühlt sich als Führungsspieler in die Pflicht genommen und zieht dabei auch sich selbst in die Kritik, da das Quäntchen Glück oder Qualität in entscheidenden Momenten offensichtlich fehlt.

Butzen fordert harte Selbstkritik

Die Serie ohne Sieg gegen starke lokale Rivalen ist für die Fans und den Kader ernüchternd. Neben dem heutigen 0:1 gegen Aue verlor man auch gegen Zwickau mit 1:2, gegen Erfurt mit 1:2 und gegen Lok Leipzig mit 1:2. Zudem gab es nur Punktegewinne in Form von Remis gegen Chemnitz (1:1) und ein mageres 0:0 gegen den BFC Dynamo. Dazu kommt die deutliche Heimniederlage gegen Halle mit 0:2. Diese Bilanz zeigt, dass die Dominanz, die man in der vergangenen Saison noch zeigte, heute nicht mehr existent ist. Jena bekommt es in diesen Prestigeduellen schlichtweg nicht auf die Reihe.

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Butzen analysiert die Situation schonungslos und gibt zu, dass man sich selbst im Weg steht. "Wir schlagen uns immer wieder selber", räumt der Kapitän nach dem Abpfiff ein. Er betont, dass es oft nur an kleinen Dingen liegt, aber genau diese kleinen Dinge entscheiden in den Ostderbys das Spiel. Jedes Teammitglied müsse sich ärgern und hinterfragen, warum die Leistung nicht ausreicht. Butzen schließt sich dabei nicht aus und fordert die gesamte Gruppe auf, sich kritisch mit dem eigenen Verhalten auseinanderzusetzen. Es geht ihm dabei nicht nur um technische Fehler, sondern um die mentale Einstellung im entscheidenden Moment.

Trotz der Niederlage zeigte Jena phasenweise eine gute Defensive und hatte den Gegner im Griff. Doch wie so oft in dieser Saison ließ man die erarbeiteten Chancen leichtfertig liegen und vertändelte das Spiel im Mittelfeld immer wieder. Spätestens mit der Gelb-Roten Karte für Sören Reddemann in der 77. Minute war der verbliebene Offensiv-Elan endgültig dahin. Die rote Karte markierte den Wendepunkt, an dem die Chancenlosigkeit endete und Aue den Sieg festfahren konnte. Der Kontrast zwischen guter Phase und katastrophalem Ende war für das Team Frust pur.

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Marcel Bär entscheidet das Duell

Das entscheidende Tor fiel in der 57. Minute, als der Auer Torjäger Marcel Bär zum 1:0 anführte. Butzen gibt zu, dass die zweite Halbzeit für Jena gefährlichkeitsfrei war und man dem Gegner den Sieg einfach hergeschenkt hat. Aue hatte in dieser Phase eigentlich nicht viel anzubieten, aber die Thüringer vergaben ihre Möglichkeiten. Viele einfache Ballverluste halfen der Gegenseite, das Spiel zu kontrollieren. Die Analyse des Kapitäns zeigt, dass es nicht an der taktischen Ausrichtung lag, sondern an der fehlerhaften Umsetzung im Spiel. Die Ballverluste im Mittelfeld waren dabei der größte Feind des eigenen Erfolgs.

Die Frage, woran es genau liegt, ist komplex, aber Butzen macht klar, dass es am Trainerteam auf keinen Fall liegt. Das Verhältnis zwischen Kader und Coaching-Stab sei intakt und die taktischen Hinweise kämen gut an. "Wir bekommen vom Trainerteam hilfreiche Hinweise, aber trotzdem machen wir ganz oft dieselben Fehler", erklärt der Kapitän. Es ist also ein Umsetzungsproblem, kein Konzeptproblem. Die Spieler wissen, was zu tun ist, scheitern aber an der konsequenten Durchführung. Diese Erkenntnis ist für Butzen besonders schmerzhaft, da sie auf mangelnde Disziplin oder Konzentration hindeutet.

Das ehrliche Fazit des Kapitäns ist von großer Frustration geprägt: "Mich kotzt es an, jedes Ostderby zu verlieren." Diese emotionale Äußerung unterstreicht die Dringlichkeit der Lage. Es ist nicht nur ein sportliches Problem, sondern betrifft die Identität und den Stolz der Mannschaft. Die Wiederholung gleicher Fehler in wichtigen Spielen zeigt, dass ein tieferes Verständnis für die Bedeutung dieser Partien fehlen könnte. Bis diese innere Haltung sich ändert, wird die Serie ohne Sieg gegen die ehemaligen Oberligisten wahrscheinlich weitergehen.

Zukunftsängste und Perspektivverlust

Die aktuelle Krise bei Jena wirft ernste Fragen auf, ob die notwendige Härte im Ligabetrieb vorhanden ist. Die Fans erwarten nicht nur Punkte, sondern auch eine spielerische Überlegenheit in den Derbys. Dass diese ausbleibt, führt zu Enttäuschung und Unmut. Butzen versucht als Führungspersönlichkeit, die Verantwortung mitzutragen und einen Weg aus der Talfahrt zu finden. Doch Worte allein reichen nicht mehr aus. Das Trainerteam wird unter Druck stehen, die gleichen Fehler nicht noch einmal aufkommen zu lassen. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob die Selbstkritik zu sichtbaren Verbesserungen führt oder ob die Serie anhält.

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Es bleibt abzuwarten, wie die Mannschaft auf die Worte von Kapitän Butzen reagiert. Die Situation ist angespannt, aber nicht hoffnungslos. Wenn die Jenaer es schaffen, die Ballverluste zu reduzieren und die Chancen genauer zu nutzen, könnte der Wendepunkt nahen. Bisher sieht es jedoch so aus, als wäre die mentale Blockade größer als die technische Unfähigkeit. Das Derby gegen Aue war dabei ein weiteres Beispiel für diese Schwierigkeiten. Der Verein steht vor der Herausforderung, diese Phase schnell zu überwinden, um nicht noch weiter abzurutschen. Die Hoffnung liegt nun auf der nächsten Runde und der Bereitschaft zur Veränderung.