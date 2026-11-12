Nils Lichtlein Comeback Plan: Handball-Experte Bob Hanning bestätigt Hoffnungstermin

Handballstar Nils Lichtlein strebt ein Comeback bis zur Heim-WM an. Bob Hanning teilt den medizinischen Status nach der Untersuchung bei Prof. Dr. Markus Scheibel.

Der Duisburger FC 08 sieht klare Perspektiven für die Rückkehr von Nils Lichtlein in die höchste deutsche Handballspielklasse. Der Torwart hatte sich am 18. Oktober 2024 beim Spitzenspiel gegen den THW Flensburg eine schwerwiegende Verletzung zugezogen und kämpft nun intensiv um seine Teilnahme an der bevorstehenden Heim-Weltmeisterschaft. Bob Hanning, der als Experte beim Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Potsdam tätig war, bestätigte jüngst, dass der Heilungsprozess positive Signale sendet.

Medizinische Untersuchung bei Schulterexperte Scheibel

Bob Hanning berichtete am Rande des Pokalspiels, bei dem der Duisburger FC 08 mit 42:30 siegte, über den aktuellen Gesundheitszustand des Torhüters. Zusammen mit Nils Lichtlein habe man am Dienstag eine Untersuchung bei Prof. Dr. Markus Scheibel absolviert. Der Arzt gilt als einer der führenden deutschen Experten für Schulterproblematiken und wird als absoluter Koryphäe auf diesem medizinischen Spezialgebiet beschrieben. Die Ergebnisse dieser Untersuchung haben bei der Vereinsführung und beim Spieler große Zuversicht geweckt.

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Die medizinische Einschätzung deutet darauf hin, dass eine vollständige Genesung bis zum Start der Weltmeisterschaft am 13. Januar möglich ist. Hanning betonte, dass man jetzt guter Dinge ist und eine reale Chance sieht, Nils Lichtlein bis zu diesem großen Turnier wieder in den Spieltagskader zu integrieren. Die Zusammenarbeit mit dem hochspezialisierten Arzt scheint den richtigen Weg zu weisen, um das Ziel der internationalen Rückkehr zu erreichen.

Entscheidung gegen Operation eröffnet WM-Chance

Ein entscheidender Faktor für die Hoffnung auf ein schnelles Comeback ist die medizinische Strategie der Beteiligten. Nils Lichtlein und das Behandlungsteam haben sich bewusst gegen eine Operation an der Wurfschulter entschieden. Diese Abwägung wird als korrekt und strategisch klug bewertet, da eine OP die Teilnahme an der Heim-WM ausgeschlossen hätte.

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Die Alternativen waren deutlich negativer. Sollte die Operation durchgeführt worden sein, wäre der Torwart für mindestens sechs Monate ausgefallen. Dieses zeitliche Fenster hätte die Teilnahme an den großen Weltmeisterschafts-Spielen definitiv verhindert. Die Conservative Behandlung bietet daher die einzige Möglichkeit, Lichtlein in dieser kurzen Zeitspanne wieder einsatzfähig zu machen.

Lichtlein selbst zeigt sich erleichtert über die Prognose des Arztes. Die Hoffnung steht auf einem Comeback Mitte Dezember. Allerdings bleibt diese Datumsangabe von der weiteren Entwicklung des Heilungsprozesses abhängig. Bob Hanning fügte hinzu, dass man abwarten muss, wie der Körper auf die konservativen Therapien reagiert. Es gilt nun, Geduld zu bewahren und die Rehabilitation sorgfältig zu begleiten, um eine Überlastung zu vermeiden.

Auswirkungen auf den Spielplan und das Team von Krickau

Bis zum geplanten Comeback-Termin muss der Duisburger FC 08 ohne seinen Stammkeeper ausharren. Trainer Nicolej Krickau (39) steht vor der Aufgabe, die Defensive des Teams aufrechtzuerhalten. Das nächste herausfordernde Spiel ist das Spitzenspiel gegen den THW Kiel, das am Sonnabend stattfindet. Die Begegnung ist für 15:55 Uhr angesetzt und findet im Stadion des Duisburger FC 08 statt.

Das Ergebnis des Pokalspiels gegen den VfL Potsdam (42:30) zeigt weiterhin die Kampfkraft der Mannschaft auch in einer Personalie. Bob Hanning hoffe, dass die Geduld der Beteiligten in den kommenden Wochen belohnt wird. Sollte die Genesung nach Plan verlaufen, könnte Nils Lichtlein bereits Mitte Dezember wieder im Tor stehen. Bis dahin bleibt die Weltmeisterschaft das große Ziel, für das er nun mit Unterstützung des medizinischen Teams arbeitet.

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Die Lage bleibt dynamisch. Sobald sich der Zustand der linken Schulter weiter stabilisiert, werden die nächsten Schritte zur Rückkehr ins Training festgelegt. Fans und Experten verfolgen die Entwicklungen rund um Nils Lichtlein und den Duisburger FC 08 mit großem Interesse. Die Verbindung von spitzensportlicher Ambition und medizinischer Expertise durch Prof. Dr. Markus Scheibel bildet die Grundlage für diese ambitionierte Rückkehrplanung.