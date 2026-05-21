Der Mittelfeldspieler Nils Lihsek wechselt zum Regionalliga-Rivalen Erzgebirge Aue, nachdem er den Klub Chemie verlassen hat. Lihsek hatte Chemie mit seinem Tor zum goldenen 1:0 gegen Lok Leipzig in dieser Saison ins Glück geschossen.

Derbyheld Nils Lihsek wechselt zum Regionalliga -Rivalen Erzgebirge Aue , nachdem er den Klub verlassen hat. Lihsek hatte Chemie mit seinem Tor zum goldenen 1:0 gegen Lok Leipzig in dieser Saison ins Glück geschossen.

Der Mittelfeldspieler kam erst im September vergangenen Jahres, erzielte in 25 Einsätzen insgesamt drei Treffer und bereitete acht weitere vor. Sportchef Andy Müller-Papra: Nils war in der vergangenen Saison ein wichtiger Spieler für uns, weshalb wir ihn natürlich sehr gern halten wollten. Das ist uns leider nicht gelungen. Wir danken Nils für seine tollen Leistungen und wünschen ihm in Aue alles Gute!

In Aue ist Steffen Ziffert Kaderplaner. Vor zwei Jahren war er allerdings noch sportlicher Leiter bei Chemie, musste nach wenigen Monaten aber nicht ganz geräuschlos seinen Hut nehmen. Jetzt schlägt er bei Chemie zu und sagt zur Verpflichtung von Lihsek: Er hat eine ganz starke Saison 2025/26 gespielt und maßgeblichen Anteil daran, dass Chemie sein Ziel noch erreichte. Wir freuen uns, dass er sich trotz mehrerer Angebote für uns entschieden hat.

Er ist im besten Fußballalter und will hier in Aue den nächsten Schritt nach vorn machen. Aue gilt nächste Saison als Top-Favorit für den dann direkten Aufstiegsplatz und will direkt wieder zurück in Liga 3





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