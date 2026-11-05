FCB-Ex-Scout Nils Schmadtke reagiert auf seine Entlassung und dementiert Gerüchte über Lecks, betont jedoch seinen Stolz auf die neu strukturierte Abteilung.

Nach der offiziellen Trennung des FC Bayern München vom Chefscout Nils Schmadtke hat dieser nun öffentlich Stellung bezogen. Der 37-Jährige nutzte die Plattform LinkedIn, um einer Reihe von Anschuldigungen entgegenzuwirken, die in den vorangegangenen Tagen zu seinem Ausscheiden geführt hatten. Schmadtke bekräftigte darin deutlich, dass er keine vertraulichen Klubinformationen an externe Medien weitergegeben habe.

Dementierung von Vorwürfen bezüglich Leaks

Nils Schmadtke räumte in seiner Erklärung ein, dass lange überlegt wurde, ob eine öffentliche Reaktion auf die jüngsten Berichte erfolgen soll. Er betonte jedoch, dass es in diesem speziellen Fall nicht um seine fachliche Arbeit gehe, sondern um seine persönliche Integrität und seinen Charakter. Er wies die Anschuldigungen kategorisch zurück, wonach er sensible Daten an die Presse durchsickern ließ. Dies gelte sowohl für seine Zeit in München als auch für alle anderen Stationen seiner Laufbahn. Laut den Berichten des Senders Sport 1 hatten einige Entscheidungsträger im Klub die Scouting-Abteilung unter Nils Schmadtke für die Öffentlichkeit gewordenen Personalplanungen verantwortlich gemacht.

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Verteidigung des Führungsstils und Arbeitsweise

Der scheidende Chefscout ging auch auf den Vorwurf ein, er habe Mitarbeiter in seiner Verantwortung herabgesetzt. Schmadtke erklärte, dass er zwar fordernd und bei Qualitätsfragen auch unbequem sei, jedoch niemals respektlos gehandelt habe. Er hob hervor, dass nichts von dem in den Medien geschriebene Material auch nur ansatzweise mit seinem Ausscheiden beim FC Bayern München zusammenhänge. Er bestätigte zudem seine一贯ige Praxis, nicht öffentlich über interne Vorgänge zu sprechen, was er bei keiner seiner vorherigen Stationen getan habe und woran er auch nun festhalte.

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Rückblick auf zwei Jahre Tätigkeit beim Rekordmeister

Im abschließenden Teil seines Posts zog Nils Schmadtke eine positive Bilanz seiner Zeit beim FC Bayern München. Er bezeichnete die Amtszeit als lehrreich und als eine sehr positive Erfahrung, die ihn fachlich und persönlich weitergebracht habe. Der Sohn von Jörg Schmadtke betonte seinen Stolz auf die in zwei Jahren aufgebaute Struktur. Er erwähnte konkret, dass sie die Scouting-Abteilung neu aufgestellt, Profis und den Campus enger miteinander verzahnt sowie neue Wege in der Ansprache von Spielern beschritten hätten.

Danksagung an das Team und aktuelle Kontexte

Nils Schmadtke richtete ein direktes Dankeschön an sein Team für deren Einsatz, Ideen und Vertrauen, da er ohne diese Unterstützung nichts hätte erreichen können. Diese strukturellen Veränderungen im Hintergrund des Klubs finden statt, während die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit stark auf die sportliche Leistung fokussiert ist. So sorgte kürzlich die Nachricht über Harry Kane, der seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert hat und damit zum Topverdiener in Europa aufgestiegen ist, für Schlagzeilen. Die professionelle Aufstellung der Nachwuchs- und Profiförderung durch Schmadtke bleibt ein Teil der Infrastruktur, die den sportlichen ambitionierten Zielen des Vereins dienen soll.