Nina Kunzendorf: Vom Bildschirm in den Garten

Nina Kunzendorf, bekannt für ihre Rollen als Kommissarin im Fernsehen, spricht über ihre Liebe zu Krimis, die Herausforderungen ihrer Arbeit und ihre Leidenschaft für die Natur.

Nina Kunzendorf ist bekannt für ihre Rollen als Kommissarin im Fernsehen . Obwohl sie Krimi s privat auch gerne schaut, findet sie die deutsche Krimi -Landschaft etwas einförmig. Als Schauspielerin zieht sie die Herausforderung einer guten Geschichte an, egal ob sie eine Kommissarin oder eine Metzgerin spielt. Sie lebt in Berlin, aber schätzt die Ruhe und Natur in ihrem Garten haus am Rande der Stadt.

Dort findet sie Erholung vom oft virtuellen Charakter ihres Berufes und genießt die Elementare des Lebens. Sie liebt es, den Jahreszeiten zuzuschauen und hat dabei viel Geduld gelernt.





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Nina Kunzendorf Schauspielerin Krimi Fernsehen Garten Natur Geduld Jahreszeiten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Leute: Nina Kunzendorf griff wieder zur Zigarette für eine SerieStuttgart/Berlin - Nina Kunzendorf (53) hat zur Zigarette gegriffen, um eine TV-Kommissarin glaubhafter darzustellen. «Ich bin keine Raucherin. Ich

Weiterlesen »

Nina Kunzendorf griff wieder zur Zigarette für eine SerieSogenannte Genussraucher, die jederzeit aufhören können, werden von Nikotinsüchtigen oft beneidet. Nina Kunzendorf ist so ein Profi. Sie musste für die Serie „Spuren“ das Qualmen aber wieder üben.

Weiterlesen »

Nina Kunzendorf raucht für ihre Rolle in der Miniserie „Spuren“Nina Kunzendorf (53) griff für ihre Rolle als Polizistin in der Miniserie „Spuren“ zu einer Zigarette, obwohl sie seit Jahren nicht mehr raucht. Die Schauspielerin erzählte der Deutschen Presse-Agentur, dass sie früher mal so „on/off geraucht“ hat, aber als sie Kinder bekam, hat sie komplett aufgehört. Für die Dreharbeiten musste sie aber wieder rauchen und hatte dabei sogar einen Drehtag geschreddert, weil ihr schlecht wurde.

Weiterlesen »

Patrick Linke: Vom Stimme zu Gesicht - Der Sprecher erobert die „Alles was zählt“-BildschirmPatrick Linke, der bekannte Sprecher von RTL, wird erstmals in einer Serie zu sehen sein. Der 54-Jährige tritt für die Eventwoche der Fernsehserie „Alles was zählt“ vor der Kamera auf und verkörpert die Rolle des Barkeepers Felix. Linke ist seit knapp 25 Jahren als Sprecher tätig und ist unter anderem für den RTL-Slogan „Willkommen Zuhause“, zahlreiche Dokumentationen und die Sendung „Lets Dance“ bekannt. In „Alles was zählt“ darf er nun seine schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Linke freut sich über den Auftritt und verrät: „Spoiler: Ich habe in meiner Rolle keinen einzigen Cocktail gemixt oder serviert! Es wurde viel Bier verschüttet und viel Wein getrunken.“ Die Eventwoche von „Alles was zählt“ startet am 17. Februar auf Mallorca. Neue Gesichter, Kulissen und Geschichten werden die Zuschauer erwarten. Linke sagt zu seinem Auftritt vor der Kamera: „Ich habe einen Traumberuf – alle kennen meine Stimme, aber niemand mein Gesicht. An der Käsetheke bleibe ich unerkannt. Das wird sich jetzt vielleicht ändern.“ Wer sich für die schauspielerischen Fähigkeiten von Patrick Linke interessiert, kann bereits sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung ganze Folgen von „Alles was zählt“ sehen.

Weiterlesen »

Nach Neun Jahren: 'Ringlstetter' geht endgültig vom BildschirmNach fast 250 Sendungen verabschiedet sich die beliebte TV-Show 'Ringlstetter' vom Bildschirm. Die letzte Staffel startet am 6. Februar mit neuen Gästen wie David Garrett, Esther Sedlaczek und Jan Josef Liefers. Hannes Ringlstetter und Caro Matzko beenden die Show auf einem Höhepunkt, aber bleiben dem BR treu und planen weitere Projekte.

Weiterlesen »

Nina Bott: Vom Dschungelcamp zur TV-KarriereDieser Artikel gibt einen Überblick über die Karriere von Nina Bott, von ihren Anfängen in RTL-Soaps bis hin zu ihren Auftritten in Reality-Shows und ihrer Zeit als Moderatorin. Außerdem beleuchtet er ihre Familienleben, inklusive ihrer Beziehung zu ihrem Ehemann und ihren vier Kindern.

Weiterlesen »