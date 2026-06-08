Nina Neuer schwanger: Ex-Frau von Manuel Neuer verkündet Babyglück ohne Worte

Die Dressurreiterin und Ex-Frau von Nationaltorwart Manuel Neuer, Nina Neuer, erwartet ein Kind. Sie teilte die Nachricht über Instagram mit einem Bild ihres Babybauchs mit, ohne weitere Worte. Gleichzeitig ist auch Manuel Neuers aktuelle Ehefrau Anika schwanger - ein bemerkenswertes zeitliches Zusammentreffen.

Die Nachricht von Nina Neuer s Schwangerschaft sorgt für Aufsehen. Die Ex-Frau von Nationaltorwart Manuel Neuer erwartet ein Kind, und sie teilte diese Neuigkeit auf sehr stille Weise mit der Öffentlichkeit.

Auf Instagram präsentierte die Dressurreiterin in einer Story ihren deutlich sichtbaren Babybauch, ohne einen begleitenden Text oder Kommentar. Das alleinige Bild spricht jedoch eine deutliche Sprache. Besondere Aufmerksamkeit erregt dabei das zeitliche Zusammentreffen der Ereignisse: Während Manuel Neuer und seine aktuelle Ehefrau Anika bereits einen gemeinsamen Sohn namens Luca haben, der im März 2024 geboren wurde, und Anika nun erneut schwanger ist, befindet sich auch Nina Neuer in einer Schwangerschaft.

Damit sind beide Frauen, die einmal mit dem Fußballstar verheiratet waren, gleichzeitig mit einem zweiten Kind gesegnet. Manuel Neuer und Nina Neuer hatten sich 2014 kennengelernt, 2017 geheiratet und sich 2020 scheiden lassen. Seit 2023 ist der Torhüter mit Anika verheiratet, die 2025 noch einmal in Italien heirateten. Das Paar lebt mit ihrem Sohn am Tegernsee.

Nina Neuer hingegen wohnt nach Informationen von BILD derzeit in Vechta in Niedersachsen. Der Vater ihres ungeborenen Kindes ist nicht öffentlich bekannt. Gegenüber BILD wollte sie sich zu der Schwangerschaft nicht äußern. Dieser Schritt, die Schwangerschaft ohne Worte, aber mit einem klaren Bild zu verkünden, kann als symbolischer Neuanfang gewertet werden.

Nach der turbulenten Trennung von dem Weltmeister geht Nina ihren eigenen Weg und setzt mit diesem Post ein starkes Zeichen für ihre Selbstbestimmtheit und ihr fortgesetztes Glück. Die parallelen Schwangerschaften unterstreichen, wie sich die Lebenswege der einst verbundenen Paare in unterschiedliche Richtungen entwickeln, während Manuel Neuer seine Familie am Tegernsee ausbaut, startet Nina Neuer in Vechta in eine neue Lebensphase, die sie ganz für sich behalten möchte, zumindest was die Details betrifft.

Die Öffentlichkeit darf staunen und respektieren, dass nicht alles im Rampenlicht stattfinden muss





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