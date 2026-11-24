Nina Neuer und Lina Kimmich unterstützen die scharfe Kritik von Paarberaterin Ruth Marquardt an Manuel Neuers plötzlichem Auszug nach der Geburt des zweiten Kindes.

Die frühere Ehefrau Manuel Neuer s, Nina Neuer, und die Ehefrau von DFB-Kapitän Joshua Kimmich, Lina Kimmich, haben öffentliches Unverständnis über das Verhalten des Torwarts zum Ausdruck gebracht. Beide nutzten die Social-Media-Plattform Instagram, um ein brisantes Video zu liken, in dem die Paarberaterin Ruth Marquardt scharfe Kritik am Umgang Manuel Neuer s mit seiner Trennung übt. Die digitalen Gesten deuten auf eine weitreichende Unterstützung der Vorwürfe hin, die im Video lautstark geäußert werden.

Scharfe Vorwürfe von Paarberaterin Ruth Marquardt

Ruth Marquardt nutzt in ihrem fast dreiminütigen Clip Manuel Neuer als negatives Beispiel für Väter, die sich angeblich aus ihrer Verantwortung stehlen. Marquardt macht deutlich, dass es gesellschaftlich inakzeptabel ist, seine Familie im Stich zu lassen, unabhängig von den äußeren Lebensumständen. Sie kritisiert, dass Manuel Neuer seine Frau Anika verlassen hat, während diese sich noch in der Wochenbefindlichkeit nach der Geburt des zweiten Sohnes befand. Dies werde von der Gesellschaft oft zu leicht taken.

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Die Expertin betont, dass es nicht darauf ankomme, wie toll die Wohnsituation ist, wenn man seine Kinder und Partnerin allein lässt. Marquardt sagt direkt: "Das ist so übel!" Sie wirft Manuel Neuer vor, er handle, als wäre nichts geschehen, und lasse seine Ex-Frau Anika mit den Kindern Luca (2) und dem Neugeborenen zurück. Marquardt fordert, dass Väter Verantwortung übernehmen und als Eltern ein Team bleiben sollten, selbst wenn die Ehe endet. Stattdessen wird Anika Neuer laut Marquardt mit den psychologischen und praktischen Folgen konfrontiert.

Reaktionen prominenter Ehefrauen und Ex-Partnerinnen

Nina Neuer, die von 2017 bis 2020 mit dem fünfmaligen Welttorhüter verheiratet war, hat das Video nun selbst gelikt. Als stolze Zweifach-Mama und Mutter ihres ersten Kindes, das im September geboren wurde, scheint sie die Kritik nachzuvollziehen. Auch Lina Kimmich, die Mutter von vier Kindern mit Joshua Kimmich, markierte das Video mit einem Like. Ines-Sarah Laimer, die Frau von Bayern-Verteidiger Konrad Laimer, folgte diesem Schritt ebenfalls. Sophia Schneiderhan, die Verlobte von DFB-Legende Michael Ballack, zeigte ebenfalls Zustimmung durch ein Like.

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Ann-Kathrin Götze, die Ehefrau von Mario Götze, ging sogar einen Schritt weiter und postete unter dem Video klatschende Hände, was als eindeutige Solidarisierung mit Ruth Marquardts Position gewertet wird. Neben den weiblichen Partnern und Ex-Partnern der Sportler drückte auch Sänger Nico Santos seine Unterstützung für die Kritik aus. Die breite Unterstützung durch das Umfeld von Manuel Neuer und seinen Kollegen unterstreicht die Schwere der in dem Video geäußerten Vorwürfe.

Detail zur Trennung und Aufenthalten im Ausland

Hintergrund der Kontroverse ist die schnelle Trennung von Manuel und Anika Neuer. Wie BILD berichtete, teilte Manuel Anika wenige Tage nach der Entbindung mit, dass er die Ehe nicht fortführen wolle. Er zog aus dem gemeinsamen Haus am Tegernsee aus, während Anika bei den Kindern im Haus verblieb. Manuel Neuer nutzte seine freie Zeit daraufhin für Aufenthalte in Sizilien, wo er mit einer unbekannten Frau gesichtet wurde. Dieser Aufenthalt erfolgte während seiner Reha-Phase nach einem Sehnenteilriss im rechten Fuß, wofür er zuvor vom FC Bayern München die Erlaubnis erhielt.

Der FC Bayern München hatte die medizinische Behandlung und Rehabilitation von Manuel Neuer auch außerhalb Münchens erlaubt. Die unbekannte Frau, mit der Neuer in Sizilien und später auch in Brasilien gesichtet wurde, arbeitet angeblich als Physiotherapeutin für den Torhüter. Diese Umstände haben die Kritik an seiner Handlungsweise weiter verschärft, da sie von vielen Beobachtern als opportunistisch oder rücksichtslos gegenüber der frisch genebenen Mutter und den Kindern gewertet werden.

Kritik an gesellschaftlichen Strukturen und Medien

Ruth Marquardt geht in ihrer Analyse auch auf die gesellschaftlichen Mechanismen ein, die solchen Situationen in die Hände spielen. Sie kritisiert, dass im Internet oft Männerkommentare dominieren, die fragen, was die Frau falsch gemacht hat, anstatt das Verhalten des Mannes zu verurteilen. Marquardt sagt: "Sie muss die Scherben auffegen, die er hinterlässt." Sie bezeichnet das Verhalten Manuel Neuers als ein schreckliches Beispiel für patriarchale Strukturen, die Familien auseinanderreißen.

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Die Paarberaterin macht deutlich, dass Manuel Neuer sich nicht einmal erklären muss, da Experten im Netz oft die Schuld bei der Frau suchen. Anika Neuer wird laut Marquardt zum Sündenbock, während Manuel Neuer gesellschaftlich gestützt weitermacht. Marquardt fordert, dass solche Strukturen nicht mehr akzeptiert werden dürfen und dass Männer stärker zur Verantwortung gezogen werden müssen. Ihre abschließende Bewertung ist eindeutig: "Zum Beispiel, dass er ein Arschloch ist und keine Verantwortung übernimmt." Diese harten Worte finden Echo bei mehreren prominenten Akteuren im deutschen Fußballumfeld.