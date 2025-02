Nina Ruge erklärt: Welche Intervallfasten-Methode ist die effektivste?

Longevity-Expertin Nina Ruge analysiert die Ergebnisse einer Meta-Analyse und erklärt, welche Form des Intervallfastens die besten Resultate erzielt. Sie vergleicht verschiedene Methoden wie Time-Restricted Eating, Alternate-Day-Fasting, 5:2- und 4:3-Methode und beleuchtet die Auswirkungen auf Körpergewicht, Stoffwechselwerte und Gesundheit.

Intervallfasten gilt als effektive Methode, um Gesundheit und Wohlbefinden zu steigern. Longevity -Expertin Nina Ruge erklärt, welche Form des Fastens laut einer aktuellen Meta-Analyse die besten Resultate erzielt. Intervallfasten ist seit langem ein beliebter Ansatz, um Gesundheit sziele zu erreichen und das Wohlbefinden zu steigern. Verschiedene Studien haben die positiven Effekte dieser Ernährungsstrategie bestätigt. Doch welche Methode ist die effektivste? Nina Ruge ist studierte Biologin.

Sie startete 1987 bei RIAS TV in Berlin ihre über 30-jährige Fernsehkarriere. Stationen wie 'heute journal', 'heute Nacht' und 'Leute heute' im ZDF, Talkshows und Magazine in ARD, Phoenix und 3sat kamen hinzu. Heute ist sie Fachautorin für das Gebiet der 'Healthy Longevity'. Seit 2020 verfasste sie vier populärwissenschaftliche Bücher zu diesem Thema, alle vier wurden Bestseller. 'Altern wird heilbar' ist ihr erstes Werk, dann folgten 'Verjüngung ist möglich', 'Das Verjüngungskochbuch' und 'Der Verjüngungsplan'. Außerdem schreibt sie Kolumnen, produziert Podcasts wie 'Der kurze Podcast für ein langes Leben - Zwäg hoch zwei', hält Vorträge und entwickelt eigene Kanäle zum gigantischen Forschungsfeld 'Healthy Longevity'. Es gibt verschiedene Intervallfasten-Methoden, die sich in ihrer Anwendung unterscheiden. Eine gängige Methode ist das Time-Restricted Eating, bei dem die Nahrungsaufnahme auf ein bestimmtes Zeitfenster beschränkt wird, zum Beispiel zwischen 10 und 18 Uhr. Eine andere Variante ist das Alternate-Day-Fasting: Hier wird abwechselnd ein Tag gefastet – mit sehr geringer Kalorienzufuhr – und am nächsten Tag normal gegessen. Zudem gibt es die 5:2- oder 4:3-Methode, bei der an zwei bis drei Tagen pro Woche stark reduziert gegessen wird, während an den restlichen Tagen keine Einschränkungen gelten.Nina Ruge hat nun 39 Studien mit Teilnehmern im Alter von 18 bis 79 Jahren ausgewertet, um die Wirksamkeit der verschiedenen Intervallfasten-Methoden zu vergleichen. Dabei wurden die Auswirkungen auf Körpergewicht, Stoffwechselwerte und weitere Gesundheitsparameter untersucht.Verbesserungen der Stoffwechselwerte im Vergleich zu einer normalen Ernährung wurden beobachtet. Besonders effektiv erwies sich jedoch das Alternate-Day-Fasting. Diese Methode zeigte die größten positiven Effekte auf das Körpergewicht und die Blutfettwerte. Obwohl die wissenschaftliche Evidenz noch als begrenzt eingestuft wird, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass das jeden zweiten Tag Fasten besonders lohnenswert sein könnte.Auch die 5:2- und 4:3-Methoden zeigten vielversprechende Resultate. An zwei bis drei Tagen pro Woche wird die Kalorienzufuhr dabei stark reduziert. Diese Ansätze konnten mit zwei entscheidenden Effekten punkten: Sie senkten zuverlässig den Blutdruck und führten zu signifikanten Verbesserungen bei Körpergewicht und Fettmasse.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Intervallfasten eine effektive Methode sein kann, um das Körpergewicht zu reduzieren und die Blutfettwerte zu verbessern. Besonders das Alternate-Day-Fasting scheint hierbei die stärksten Effekte zu erzielen. Longevity-Expertin Nina Ruge erklärt: „Wenn man einen ganzen Tag lang nur sehr wenig isst, laufen die schützenden und regenerativen Prozesse in den Zellen deutlich länger und intensiver als beim zeitlich eingeschränkten Essen.“ Dies könnte zu einem erhöhten Zellschutz und einer langfristigen Verbesserung der Gesundheit führen. Es ist wichtig zu beachten, dass Intervallfasten nicht für jeden geeignet ist. Personen mit gesundheitlichen Problemen, Schwangere oder Stillende sollten vor Beginn einer Fastenkur ihren Arzt konsultieren





