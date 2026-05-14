Nina Ruge verrät ihre Alltags-Tipps: Tipps für einen gesunden und langen Lebensstil

Longevity-Ikone Nina Ruge (69) verrät ihre Alltags-Tipps für einen gesunden und langen Lebensstil. Sie betont, dass es nicht um teure Pillen und komplizierte Rezepte geht, sondern um ganz einfache Tricks im Alltag.

Nina Ruge (69) verrät ihre Alltags- Tipps 6:30 Uhr, der Wecker klingelt. Gut geschlafen? Zu wenig, wie immer. Schnell noch einen Kaffee und mit einem Brötchen in der Hand zur Arbeit.

Die Kollegin hatte am Wochenende Geburtstag, es gibt Kuchen, nach Feierabend stoßen alle noch mit Sekt an. Sport fällt heute dann doch wieder aus. Dafür später noch eine Vitamin-Tablette – wird schon reichen. Viele kennen diesen Alltag und haben gleichzeitig den Wunsch, gesund alt zu werden.

Doch viele Langlebigkeit-Versprechen basieren auf teuren Pillen, komplizierten Rezepten und viel Aufwand. Viele fangen deshalb gar nicht erst an, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Dabei geht es auch mit ganz simplen Tricks im Alltag, wie Longevity-Ikone Nina Ruge (69) gegenüber BILD auf der Stuttgarter Frühjahrsmesse 2026 erklärt. Was wirklich wichtig sind, welche Supplements sich lohnen und mit welchem Mini-Workout Sie Ihr Herz-Kreislauf-System stärken, lesen Sie mit BILDplus. Jetzt Zugang sichern und alle Gesundheits-Tipps im Detail erhalten





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