Ninite: Die kostenlose Lösung für den Windows-Reset

Mit Ninite können Sie Ihre Programme nach einem Windows-Reset schnell und einfach wiederherstellen. Das kostenlose Tool erstellt eine Installationsdatei, die alle gewünschten Programme umfasst. So müssen Sie keine Einzelinstallationen durchführen und können Ihren PC wieder schnell und einfach in Gang bringen.

Schränke sauber, Möbel poliert - aber der PC gammelt weiter? Die kostenlose Website Ninite macht den Neustart nach dem Windows-Reset einfach. Ihr PC wird langsamer und Sie wissen nicht, warum?

Volle Festplatte, überflüssige Programme? Statt Windows 11 mühsam neu zu installieren und viele Programme einzeln herunterzuladen, gibt's einen Trick. Irgendwann reicht's: Windows startet zäh, Programme nerven, der PC fühlt sich zugemüllt an. Dann hilft oft nur der große Schnitt: Windows zurücksetzen, Software-Ballast loswerden, frisch anfangen.

Die Kehrseite kommt danach: Windows ist zwar sauber, aber der PC noch nicht fertig eingerichtet. Browser, Hilfsprogramme, Teams, Spotify und andere Alltagshelfer müssen wieder drauf. Das pfiffige Programm Ninite nimmt Ihnen diese Arbeit ab: Das Tool erstellt eine Installationsdatei, die alle gewünschten Programme umfasst - mühsame Einzelinstallationen entfallen. Ein Frühjahrsputz für Ihren PC - ganz ohne Klick-Krampf.

So kommen die Programme zurück: Setzen Sie zunächst Windows zurück (Start >Einstellungen >System >Wiederherstellung. Klicken Sie dort auf PC zurücksetzen. Die gewünschten Programme aus, die installiert werden sollen, klicken auf Get Your Ninite, und starten den Download. Die heruntergeladene Datei starten Sie per Doppelklick.

Ninite übernimmt den Rest automatisch und verhindert dabei gleichzeitig die Installation lästiger Toolbars oder anderer unnötiger Zusatzprogramme. Wichtig zu wissen: Die Software installiert alle ausgewählten Programme standardmäßig auf Laufwerk C im voreingestellten Ordner. Nach der Installation ist der Rechner fast wieder einsatzbereit. Jetzt fehlen nur noch die Anmeldungen, etwa bei Spotify oder Teams.

Mit einem geht auch das schneller: Er speichert Ihre Zugangsdaten sicher und trägt sie bei Bedarf automatisch ein. Wer Windows 11 neu aufsetzt, spart sich mit Ninite die nervigste Fleißarbeit. Programme auswählen, Ninite-Datei öffnen, fertig - einfacher kommt der Computer kaum wieder in Gang





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