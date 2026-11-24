Umfassender Test der Ninja Creami Deluxe: Wir prüfen Leistung, Lautstärke und Geschmack bei 9 Programmen. Lesen Sie hier die Ergebnisse zum Stromverbrauch und zur Bedienung.

Die Ninja Creami Deluxe verspricht maximalen Spaß an hausgemachtem Eis und positioniert sich als kreative Lösung für die eigene Küche. Das Gerät legt den Fokus auf große Mengen und vielfältige Optionen, um verschiedene Dessertkreationen in kurzer Zeit zuzubereiten. Ein aktueller Test von BILD untersucht nun, ob das Versprechen der Vielseitigkeit in der Praxis auch haltbar ist.

Funktionsweise und Zubereitungsdauer

Im Gegensatz zu herkömmlichen Eismaschinen mit Kompressor benötigt die Ninja Creami Deluxe keine eigene Kühlungseinheit. Stattdessen arbeitet das Gerät mit einem leistungsstarken Motor von 800 Watt und der sogenannten Creamify-Technologie. Der Nutzer muss die flüssige Basis dafür mindestens 24 Stunden lang vollständig einfrieren, bevor der eigentliche Zubereitungsvorgang beginnen kann. Erst wenn der Block hart genug ist, zerkleinert das Paddle die Masse zu einem löffelfertigen Dessert.

Also read WoW Forever: Community fordert neue Regel gegen Ninja-Looter

Zum Lieferumfang zählen zwei Gefrierbehälter, die jeweils ein Fassungsvermögen von 709 Millilitern bieten. Dies ermöglicht die Herstellung größerer Portionen oder den gleichzeitigen Genuss mehrerer Personen. Die Vorbereitung erfordert jedoch Geduld, da spontane Eisbegehrlichkeiten nicht befriedigt werden können. Harte Zutaten wie ganze Früchte oder Eiswürfel dürfen nicht hinzugefügt werden, da die Maschine weder die Funktion eines Mixers noch eines Smoothiemakers erfüllt.

Programme und Kreativitätsfaktoren

Ninjas Eismaschine bietet neun verschiedene Programme für unterschiedliche Konsistenzen und Geschmacksrichtungen. Dazu zählen Ice Cream, Lite Ice Cream, Sorbet, Gelato, Frozen Yoghurt, Frappé, Frozen Drink, Slushi und Milkshake. Im Test wurde das Gerät unter anderem mit Schokoladeneis und Erdbeersorbet geprüft. Das Display zeigt exakt die verbleibende Zeit an, wobei ein Durchgang für Schokoeis rund vier Minuten dauert.

Advertisement

Eine besondere Funktion ist die Möglichkeit, nicht den gesamten Behälter auf einmal zu verarbeiten. Mit den Einstellungen Top, Full und Bottom können der obere Bereich, der gesamte Becher oder die untere Hälfte separat bearbeitet werden. So entstehen aus einer gefrorenen Basis später zwei unterschiedliche Eisvarianten. Zusätzlich bietet die Mix-In-Funktion die Option, Kekse, Nüsse oder Gummibärchen im zweiten Schritt unterzuhaken, um mehr Abwechslung zu erzielen.

Lautstärke und technisches Design

Die Dimensionen von 42,2 mal 30,5 mal 21,4 Zentimetern sowie das Gewicht von 9,43 Kilogramm machen die Maschine zu einem festen Möbelstück auf der Arbeitsfläche. Sie ist nicht dafür konzipiert, klein und leicht verstaut zu werden. Die Bedienelemente, einschließlich des Drehreglers und der Drucktasten, funktionieren zuverlässig und sind übersichtlich aufgebaut. Einmal eingearbeitet in die Programmabläufe, ist die Handhabung intuitiv.

Akustisch präsentiert sich das Gerät mit durchschnittlich 27,5 Sone im Abstand von einem Meter. Zwar ist es im Vergleich zu ähnlichen Geräten ohne Kompressor zurückhaltender, jedoch bleibt es während der kurzen Mixminuten deutlich hörbar. Unhörbar ist der Motorbetrieb nicht, doch die akustische Belastung hält sich in Grenzen und endet schnell, sobald der Löffel übernehmen kann.

Reinigung und Stromverbrauch

Die Wartung gestaltet sich komfortabel, da alle Einzelteile spülmaschinengeeignet sind und keine manuelle Schrubbarbeit erfordern. Dies erspart dem Nutzer viel Zeit im Anschluss an die Dessertzubereitung. Der Energiebedarf ist mit 15 Wattstunden pro Vorgang sehr gering. Dies entspricht Stromkosten von ungefähr 0,6 Cent, was die langfristigen Betriebskosten des Geräts minimal hält.

Advertisement

Die Ninja Creami Deluxe schneidet im direkten Vergleich zu anderen Eismaschinen ohne Kompressor relativ zurückhaltend ab, bietet aber durch ihre spezifischen Funktionen klare Vorteile. Die Qualität des Eises entscheidet am Ende über den Erfolg, während die technischen Daten eine solide Basis für die tägliche Nutzung bilden. Die Kombination aus großen Behältern und flexiblen Programmen macht das Gerät zu einer ernsthaften Option für Eisfans.