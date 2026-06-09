Ninja Theory kündigt 'Senua' an: Actionreicher dritter Teil der Hellblade-Saga ohne Hellblade im Titel

Ninja Theory hat den Nachfolger von Senua's Saga: Hellblade 2 angekündigt. Der dritte Teil heißt nur Senua und setzt stärker auf Action, eine größere Welt und neue Fähigkeiten. Die Geschichte bleibt linear, aber die Spielwelt bietet mehr Freiheit.

Ninja Theory hat offiziell den Nachfolger von Senua 's Saga: Hellblade 2 angekündigt, doch der dritte Teil trägt einen überraschenden Titel: Senua . Damit lässt das Studio den etablierten Markennamen Hellblade bewusst fallen, um einen Neuanfang der Serie zu signalisieren.

Inhaltlich knüpft Senua direkt an das Ende von Hellblade 2 an, das im Jahr 2024 erschien. Die keltische Kriegerin Senua befindet sich erneut in einer verzerrten Vision, diesmal des Fegefeuers - einem Reich zwischen den Lebenden und den Toten. Ihr Ziel ist es, ins Jenseits zu gelangen, wo ihre Liebsten auf sie warten. Doch finstere Mächte versuchen, sie aufzuhalten.

Um das zu erreichen, müssen die Spieler deutlich actionreichere Kämpfe bewältigen als in den Vorgängern. Laut Ninja Theory liegt der Fokus nun stärker auf Mehrfrontengefechten, abwechslungsreichen Waffen und speziellen Fokusfähigkeiten, die Senua sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung einsetzen kann. Das Kampfsystem wurde grundlegend überarbeitet: Statt ritualisierter Einzelkämpfe erwarten die Spieler nun dynamische Auseinandersetzungen mit mehreren Gegnern gleichzeitig. Ein breiteres Arsenal, darunter Schwerter, Äxte und magische Projektile, eröffnet taktische Optionen.

Die Fokusfähigkeiten, etwa eine Zeitverlangsamung oder ein durchschlagender Angriff, sollen die Kämpfe strategischer machen. Trotz des actionorientierten Ansatzes bleibt die Geschichte linear, aber die Spielwelt erlaubt mehr Freiheit. Senua kann sich nun in einem einzigen zusammenhängenden Gebiet bewegen, das etwa doppelt so groß ist wie die Welt von Hellblade 2. Diese offenere Struktur lädt zum Erkunden ein, ohne die erzählerische Linie zu sprengen.

Rätsel und Umgebungselemente sind enger mit der Handlung verwoben, und die Psychose-Erfahrungen der Protagonistin werden durch neue audiovisuelle Effekte noch intensiver. Der Entwickler Ninja Theory, der zu Xbox Game Studios gehört, hat noch kein konkretes Releasedatum genannt. Man wolle sich Zeit nehmen, um die Vision eines actiongeladenen, aber dennoch emotionalen Erlebnisses zu verwirklichen. Senua soll für Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Ein erster Trailer zeigt beeindruckende Zwischensequenzen und Andeutungen auf neue Gegner, darunter mythische Kreaturen aus der nordischen und keltischen Mythologie. Fans der Reihe dürfen gespannt sein, ob der Verzicht auf den Hellblade-Titel einen qualitativen Sprung bedeutet. Senua stellt eine Neuinterpretation der Serie dar, die sich von den düsteren, psychologischen Horrorelementen der Hellblade-Spiele löst, ohne die Identität der Hauptfigur zu verlieren. Die Entwickler betonten in einem Interview, dass der neue Titel die Essenz von Senuas Reise bewahrt, aber die Spielmechaniken modernisiert.

So werden die ikonischen auditiven Halluzinationen, die in den Vorgängern eine zentrale Rolle spielten, nun dynamisch in die Kämpfe eingewoben. Feinde reagieren auf die inneren Stimmen, und Senua selbst kann diese für taktische Vorteile nutzen. Die Grafik nutzt die volle Leistung der Unreal Engine 5, mit photorealistischen Charaktermodellen und einer detailreichen Umgebung, die die düstere Atmosphäre des Fegefeuers einfängt. Ninja Theory setzt zudem auf fortschrittliche Licht- und Schatteneffekte, um die psychologische Zerrissenheit der Protagonistin visuell darzustellen.

In den ersten Gameplay-Aufnahmen sind weitläufige Landschaften zu sehen, die von Ruinen und Höhlen durchzogen sind, aber auch surreale Elemente enthalten, die Senuas Wahrnehmung widerspiegeln. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die erzählerische Tiefe. Die Handlung soll ebenso packend sein wie die der Vorgänger, mit Rückblenden und symbolträchtigen Begegnungen. Senua trifft auf neue und alte Verbündete, aber auch auf Feinde, die persönliche Dämonen repräsentieren.

Die Entscheidungen der Spieler haben zwar keinen Einfluss auf den linearen Verlauf, aber der Weg durch die Welt kann variieren, was das Gefühl von Freiheit verstärkt. Zusammenfassend strebt Senua danach, sowohl neue Spieler als auch Hardcore-Fans der Serie zu begeistern, indem es die bewährte Storytelling-Qualität von Ninja Theory mit einem actionreichen, modernen Gameplay verbindet. Bis zur Veröffentlichung werden weitere Details erwartet, insbesondere zur Integration der Psychose-Simulation und zur konkreten Spielzeit





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