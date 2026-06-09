Ninja Theory kündigt "Senua" an: Der dritte Teil der Hellblade-Saga startet mit neuem Namen und mehr Action

Das Studio Ninja Theory hat denNachfolger zu "Hellblade 2" angekündigt. Das Spiel trägt den simplen Titel "Senua" und soll die Serie inhaltlich fortsetzen, spielerisch aber einen deutlichen Richtungswechsel hin zu mehr Action und offenerer Welt vollziehen. Ein erster Trailer zeigt die düstere Atmosphäre und die neuen Kampfmechaniken.

Ninja Theory , das renommierte britische Entwicklerstudio, hat offiziell den dritten Teil seiner gefeierten Hellblade -Saga angekündigt. Überraschend trägt das neue Spiel lediglich den Namen " Senua " und nicht etwa " Hellblade 3" oder einen ähnlichen Titel.

Diese Namensänderung ist kein Zufall, sondern ein bewusstes Statement der Entwickler. Sie unterstreicht die Neuausrichtung, die das Projekt erfährt. Während "Senua" inhaltlich direkt an die Ereignisse von "Senua's Saga: Hellblade 2" aus dem Jahr 2024 anknüpft, soll es Spielerinnen und Spielern ein grundlegend anderes Spielerlebnis bieten als seine Vorgänger. Das Studio untermauert diese Richtungsänderung mit einem ersten, beeindruckenden Trailer, der bereits jetzt große Erwartungen schürt.

Handlungsmäßig stellt sich die Situation für die keltische Kriegerin Senua nach wie vor komplex und psychologisch belastend dar. Sie ist weiterhin in einer verzerrten, von Halluzinationen geprägten Version des Fegefeuers gefangen - einem düsteren Reich, das sich zwischen dem Land der Lebenden und dem der Toten spannt. Ihr ultimatives Ziel bleibt die Reise ins Jenseits, in der Hoffnung, dort ihre verstorbenen Liebsten wiederzufinden.

Auf diesem Weg muss sie sich jedoch erneut finsteren, übernatürlichen Mächten entgegenstellen, die ihr Vorhaben mit aller Macht zu vereiteln suchen. Die narrative Fortsetzung verspricht also, die psychologischen und mythologischen Themen der Serie vertieft zu erkunden. Spielerisch vollzieht "Senua" jedoch einen konsequenten Wandel hin zu einem actionlastigeren Erlebnis. Die Kämpfe rücken stärker in den Mittelpunkt des Gameplays.

Während die früheren Teile stark auf Atmospäre, Puzzles und eine intensive, lineare Erzählweise setzten, wird der dritte Teil deutlich dynamischer. versprochen werden Begegnungen mit mehreren Gegnern gleichzeitig, ein erheblich breiteres Arsenal an Waffen und besondere Fokus-Fähigkeiten, die Senua sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung der Welt einsetzen kann. Diese Mobilität wird auch durch eine freiere Bewegung in der Spielwelt ermöglicht.

Zwar bleibt die Hauptgeschichte linear strukturiert, die Umgebung besteht jedoch nicht mehr aus isolierten Abschnitten, sondern aus einem einzigen, zusammenhängenden Areal. Diese offene Spielwelt ist etwa doppelt so groß wie die von "Hellblade 2" und lädt damit zu ausgiebigeren Erkundungstouren ein. Durch diese Maßnahmen erhalten Spieler insgesamt deutlich mehr Freiheiten und Gestaltungsspielraum, ohne dass die zentrale, emotionale Erzählung verloren geht.

"Senua" soll so die perfekte Balance zwischen einer storygetriebenen Erfahrung und einem fesselnden, actionreichen Spielgeschehen finden





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