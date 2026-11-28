Heute, sagt Schlagerstar Nino de Angelo, könne er nachvollziehen, dass er damit heftige Familienstreits auslöste. Doch früher hätten Kneipenbesuche mit Freunden vor der Berscheerung für ihn zum Heiligabend gehört. Dabei sei es mehrfach zu exzessivem Alkoholkonsum gekommen.

Heute, sagt Schlagerstar Nino de Angelo, könne er nachvollziehen, dass er damit heftige Familienstreits auslöste. Doch früher hätten Kneipenbesuche mit Freunden vor der Berscheerung für ihn zum Heiligabend gehört.

Dabei sei es mehrfach zu exzessivem Alkoholkonsum gekommen. Schlagersänger Nino de Angelo blickt auf Heiligabende zurück, die nicht wie geplant verliefen. Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung erzählt der 62-Jährige, wie er an Weihnachten mehrfach zu viel trank. Das hatte Folgen für seine damaligen Beziehungen.

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Seine Erfahrungen hat er auf seinem ersten Weihnachtsalbum „Schöne Bescherung“ verarbeitet, das am 30. Oktober erschienen ist. Früher habe es für den „Jenseits von Eden“-Interpreten zur Tradition gehört, sich an Heiligabend nachmittags mit Freunden in einem Kölner Lokal zu treffen. Zu Champagner und Kaviar gesellten sich im Laufe des Tages einige Wodka Tonics.