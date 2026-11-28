Nino de Angelo verbindet Weihnachten mit Erinnerungen an Alkohol und Streit. Früher verpasste der Sänger deshalb sogar das Fest mit seiner Familie.

Nino de Angelo verbindet Weihnachten mit Erinnerungen an Alkohol und Streit. Früher verpasste der Sänger deshalb sogar das Fest mit seiner Familie. , mit Freunden in einem Kölner Lokal.

Aus Champagner und Kaviar wurden dabei offenbar schnell einige alkoholische Getränke zu viel.

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„Es gab Champagner und Kaviar, aber es kamen dann auch einige Wodka Tonics dazu“, erinnert sich der 62-Jährige im Gespräch mit der „Die Folgen seiner ausgedehnten Weihnachtsfeiern bekam der Sänger später zu Hause zu spüren. Während seine damalige Frau Judith und die Kinder auf ihn warteten, kam de Angelo teilweise erst stark alkoholisiert zurück. In manchen Fällen war er schließlich nicht einmal mehr in der Lage, die Geschenke auszupacken.