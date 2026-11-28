Nino de Angelo erinnert sich an Heiligabende, an denen er sich mit Freunden in einem Kölner Lokal traf und später nicht rechtzeitig bei seiner Familie ankam.

Nino de Angelo tritt am 22. Dezember 2025 im Rahmen der Veranstaltung „Weihnachten mit Frank Zander“ im Estrel Congress Center in Berlin auf. Nino de Angelo erinnert sich an Heiligabende, an denen er sich mit Freunden in einem Kölner Lokal traf und später nicht rechtzeitig bei seiner Familie ankam.spricht im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung über Weihnachten, die anders verliefen als vorgesehen.

An Heiligabend habe der Sänger wiederholt zu viel getrunken, was seine damaligen Partnerschaften belastete. Seine Erlebnisse greift er auch auf seinem ersten Weihnachtsalbum „Schöne Bescherung“ auf, das am 30. Oktober veröffentlicht wurde. Für den Interpreten von „Jenseits von Eden“ gehörte es früher nach eigenen Angaben dazu, sich am Nachmittag des Heiligabends mit Freunden in einem Kölner Lokal zu verabreden.

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Zunächst habe es Champagner und Kaviar gegeben, später mehrere Wodka Tonics. Den Plan, zur Bescherung wieder bei der Familie zu sein, habe er mehr als einmal nicht einhalten können. Teilweise sei ihm selbst der Weg nach Hause schwergefallen.