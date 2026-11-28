Der Schlagerstar Nino de Angelo offenbart intime Details zu seinen vergangenen Weihnachtsfeiern, die durch Alkoholismus und Ehekrisen geprägt waren. Er teilt Auszüge aus seinem neuen Album.

Der bekannte deutsche Schlagersänger Nino de Angelo offenbart in jüngsten Interviews tiefgreifende persönliche Einblicke in seine Vergangenheit, die maßgeblich durch Alkoholprobleme und damit verbundene familiäre Konflikte während der Weihnachtsfeiertage geprägt war. Der heute 62 Jahre alte Künstler, der einem breiten Publikum durch seine Rolle in der Fernsehserie Jenseits von Eden bekannt ist, reflektiert nun öffentlich über Zeiten, in denen seine Festtage nicht von Freude, sondern von Vollrausch und dem drohenden Ende seiner Ehe überschattet waren.

Alkohol und Enttäuschung an Heiligabend

De Angelo beschreibt in einem offenen Geständnis gegenüber der Tageszeitung Bild, dass es bei ihm lange Zeit eine feste Tradition war, sich am Heiligabend am frühen Nachmittag in einem Lokal in Köln mit Freunden zu treffen. Zunächst stand dabei Champagner und Kaviar auf dem Speiseplan, doch im Laufe des Abends kamen zunehmend Wodka-Tonics hinzu, was die Stimmung schnell veränderte. Obwohl seine eigentliche Absicht darin bestand, um 17 Uhr pünktlich zu seiner Familie nach Hause zu kommen, schlugen diese Pläne leider mehrfach fehl, was zu schwerwiegenden emotionalen Konsequenzen führte.

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Während seine Ehefrau und Kinder an Heiligabend zu Hause auf ihn warteten, verbrachte der Sänger stattdessen die Zeit in geselliger Runde. Er gibt zu, dass er abends dann mächtig einen im Tee hatte und große Schwierigkeiten hatte, überhaupt den Heimweg anzutreten. Infolgedessen landete er nicht selten betrunken unter dem Weihnachtsbaum und war körperlich nicht mehr in der Lage, Geschenke für seine Angehörigen auszupacken, was die Situation für alle Beteiligten zu einer Katastrophe machte.

Konsequenzen: Ehekrach und Trennung

Die Folgen dieser wiederholten Vorfälle waren schwerwiegend und nachhaltig. Es kam zu einem massiven Ehekrach mit seiner damaligen Frau Judith, was schließlich im Nachhinein auch zu einer Trennung der beiden führte. De Angelo räumt ein, dass dieses Verhalten auch in anderen seiner damaligen Beziehungen eine Rolle spielte und erklärt heute aus der Distanz, dass er die damaligen Reaktionen seiner Partnerinnen und das Ende der Beziehung vollkommen verständlich findet.

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Diese dunklen Kapitel seiner Lebensgeschichte verarbeitet der Künstler nun direkt in seiner Musik. Sein erster Weihnachtsalbum trägt den Titel Schöne Bescherung, und der Titelsong daraus spiegelt die gescheiterten Feiertage der Vergangenheit wider. In dem Lied singt er die schmerzhaften Zeilen Ende und vorbei der Traum, ich lieg besoffen unterm Weihnachtsbaum, was als direkte Referenz auf die beschriebenen Erlebnisse und das Scheitern seiner familiären Verantwortung gelesen werden kann.

Neue Disziplin und Abstinenz

Aus den damaligen Erfahrungen hat Nino de Angelo klare Lehren für die Gegenwart gezogen. Er hat sich selbst strikte Regeln für die aktuellen Feiertage auferlegt, um nicht erneut in die alten Muster und das beschriebene Fahrwasser zu geraten. Als zentrales Element seiner neuen Strategie gilt die vollständige Abstinenz von Alkohol während der Festtage, was einen deutlichen Kontrast zu seinen früheren Gewohnheiten darstellt.

Stattdessen widmet er sich jetzt der traditionellen Zubereitung von Essen für seine Familie. Er bereitet selbst einen Entenbraten mit Maronen und Rotkraut zu, ein Klassiker des deutschen Weihnachtsessens. Das gemeinsame Mahl wird nun bewusst ohne Alkohol genossen, was symbolisch für den Neuanfang und das übernahm Verantwortung steht. Der Sänger betont, dass diese Veränderung ihm hilft, die eigentliche Bedeutung der Weihnachtszeit wieder in den Mittelpunkt zu rücken und die Familie nicht mehr durch sein Verhalten zu belasten.