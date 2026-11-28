Früher traf sich Nino de Angelo an Heiligabend mit Freunden in einem Kölner Lokal. Mehrfach war er nicht pünktlich zuhause. Heute bereut der Schlagersänger die Folgen seiner Alkoholexzesse. In diesem Jahr soll alles anders werden.

Früher traf sich Nino de Angelo an Heiligabend mit Freunden in einem Kölner Lokal. Mehrfach war er nicht pünktlich zuhause. Heute bereut der Schlagersänger die Folgen seiner Alkoholexzesse.

In diesem Jahr soll alles anders werden. Nino de Angelo blickt auf Heiligabende zurück, die nicht wie geplant verliefen. Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung erzählt der Schlagersänger, wie er an Weihnachten mehrfach zu viel trank. Das hatte Folgen für seine damaligen Beziehungen.

Advertisement

Advertisement

Seine Erfahrungen hat er auf seinem ersten Weihnachtsalbum "Schöne Bescherung" verarbeitet, das am 30. Oktober erschienen ist. Früher habe es für den "Jenseits von Eden"-Interpreten zur Tradition gehört, sich an Heiligabend nachmittags mit Freunden in einem Kölner Lokal zu treffen. Zu Champagner und Kaviar gesellten sich im Laufe des Tages einige Wodka Tonics.