Nintendo 64 Spiele: Diese PAL-Module sind heute tausende Dollar wert

Sammler können mit Nintendo 64 Spielen viel Geld verdienen. Wir zeigen neun PAL-Titel, die auf dem Gebrauchtmarkt extreme Preise erreichen.

Der Nintendo 64 feierte im Jahr 1996 seinen Einstand und hat sich bis heute eine treue Fangemeinde erhalten. Wer damals einige Titel nicht in den Regalen stehen ließ, kann heute möglicherweise finanzielle Schätze auskramen. Viele PAL-Module haben sich zu echten Sammlerstücken entwickelt, deren Preise auf dem Gebrauchtmarkt in schwindelerregende Höhen geklettert sind. Wir präsentieren neun Nintendo 64 -Spiele, die besonders viel Wert besitzen.

Höchste Marktpreise für PAL-Versionen

Alle US-Dollar-Preise in dieser Analyse stammen von der Website PriceCharting und basieren auf tatsächlich abgeschlossenen Verkäufen auf eBay und anderen Marktplätzen. Es gilt dabei drei mögliche Zustände der Spiele zu beachten. Der Zustand steht für Complete in Box, das Spiel kommt mit Originalverpackung und Anleitung. Für Sammler ist das der Standard, der einen deutlichen Aufpreis rechtfertigt. Der zweite Zustand beschreibt ein Spiel im originalverschweißten Neuzustand, das nie geöffnet wurde. Diese Exemplare sind extrem selten und erzielen regelmäßig astronomische Preise.

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Paper Mario und Conker als begehrte Klassiker

Paper Mario gehört zu den beliebtesten Nintendo 64-Spielen überhaupt. Kein Wunder, dass die PAL-Version entsprechend gefragt ist. Das Modul kostet rund 115 US-Dollar, Complete in Box erreicht 291 US-Dollar, und ein neues Exemplar kommt auf rund 400 US-Dollar. Im Vergleich zu den echten Raritäten dieser Liste wirkt Paper Mario zwar fast erschwinglich, doch für ein 25 Jahre altes Spiel ist es trotzdem bemerkenswert.

Conker's Bad Fur Day war schon in seinem Erscheinungsjahr 2001 ein Sonderling. Es handelt sich um ein anzügliches, erwachsenes Jump-n-Run-Spiel auf einer Konsole, die eigentlich für Kinder gedacht war. Die PAL-Version ist entsprechend selten. Das Modul kostet rund 172 US-Dollar, Complete in Box 333 US-Dollar, und ein neues Exemplar klettert auf 757 US-Dollar. Rares Spiel, rarer Humor, rarer Preis.

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Mario Party 2 und Kirby 64 als Sammlerobjekte

Den Abschluss macht ein Partyklassiker, der auf dem PAL-Markt deutlich seltener auftaucht als in Nordamerika. Mario Party 2 kostet als Modul rund 50 US-Dollar, Complete in Box rund 106 US-Dollar, doch ein neues, originalverschweißtes Exemplar explodiert auf über 1.029 US-Dollar. Wer das Spiel damals nach dem letzten Spieleabend einfach in die Schublade geworfen und vergessen hat, könnte heute eine angenehme Überraschung erleben.

Kirby-Spiele sind auf dem Retro-Markt generell begehrt, aber die PAL-Version von Kirby 64: The Crystal Shards sticht besonders hervor. Das Modul allein kostet rund 111 US-Dollar, Complete in Box bereits 423 US-Dollar, und ein neues Exemplar schlägt mit über 1.037 US-Dollar zu Buche.

Rat Attack und San Francisco Rush als Exoten

Rat Attack ist ein Spiel, das lange unter dem Radar geflogen ist, bis die Preise explodierten. Der PAL-Titel, in dem ihr Ratten jagt, ist heute ein echter Exot im Sammlersortiment. Loose zahlt ihr rund 123 US-Dollar, Complete in Box bereits über 2.010 US-Dollar, und ein neues Exemplar kommt auf 2.476 US-Dollar.

Die PAL-Version des futuristischen Arcade-Racers San Francisco Rush 2049 ist regulär kaum zu finden. Das Modul allein kostet bereits rund 254 US-Dollar, die vollständige Box klettert auf knapp 996 US-Dollar, und ein neues Exemplar wechselt für bis zu 2.689 US-Dollar den Besitzer. Wer das Spiel damals im Laden links liegen ließ, ärgert sich heute vermutlich.

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Starcraft und Snowboard Kids als Top-Kandidaten

Dass Starcraft einmal auf dem Nintendo 64 gelandet ist, wissen heute nur noch Hardcore-Fans und genau das macht das Modul so wertvoll. Die PAL-Version des Echtzeit-Strategie-Klassikers gehört zu den seltensten Nintendo 64-Spielen überhaupt. Loose kostet sie rund 319 US-Dollar, Complete in Box knapp 1.950 US-Dollar, und ein ungeöffnetes Exemplar schlägt mit über 5.257 US-Dollar zu Buche. Wer damals dachte, Starcraft auf dem PC zu spielen sei die bessere Wahl, hatte spielerisch recht - finanziell lag er damit aber daneben.

Snowboard Kids 2 ist auf dem PAL-Markt so gut wie nie aufgetaucht. Wer das Modul allein kaufen möchte, zahlt schon rund 475 US-Dollar. Die vollständige Box wechselt für durchschnittlich 2.310 US-Dollar den Besitzer, ein originalverschweißtes Exemplar kommt auf satte 6.238 US-Dollar.

Zelda Majora's Mask als limitiertes Sammlerstück

The Legend of Zelda: Majora's Mask ist für sich genommen schon ein begehrtes Sammlerstück. Das reguläre PAL-Modul allein kostet rund 54 US-Dollar, die Standard-Complete-in-Box-Version rund 136 US-Dollar. Doch das Adventure Set, ein limitiertes Bundle mit Zubehör, sprengt den Rahmen. Loose wechselt es für unglaubliche 1.742 US-Dollar den Besitzer, Complete in Box für über 5.330 US-Dollar, und ein neues Exemplar wurde schon für 7.777 US-Dollar verkauft.