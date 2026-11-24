Entdecken Sie die wertvollsten Nintendo 64 Spiele in der PAL-Version. Von Snowboard Kids 2 bis Majora's Mask: Preise für CIB und sealed Exemplare im Überblick.

Die Nintendo 64, die 1996 ihren Einstand feierte, gilt bis heute als eine der beliebtesten Konsolen in der Geschichte der Unterhaltungsindustrie. Viele Spieler, die vor Jahren Spiele im Regal stehen ließen, haben möglicherweise wertvolle Schätze in ihren Wohnungen versteckt. Insbesondere PAL-Module haben sich auf dem Gebrauchtmarkt zu echten Sammlerstücke n entwickelt, deren Preise in schwindelerregende Höhen geklettert sind. Wir zeigen neun Titel, die aktuell besonders viel Wert darstellen.

Marktpreise und Zustandskategorien im Detail

Alle in dieser Übersicht genannten US-Dollar-Preise stammen von der Website PriceCharting. Diese Daten basieren auf tatsächlich abgeschlossenen Verkäufen auf eBay und anderen relevanten Marktplätzen. Beim Kauf oder Verkauf von Retro-Software müssen Käufer und Verkäufer drei verschiedene Zustandskategorien der Spiele beachten. Diese Unterscheidung ist entscheidend für die finale Bewertung des jeweiligen Artikels.

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Die Kategorie "Complete in Box" (CIB) steht dafür, dass das Spiel mit der Originalverpackung und der beiliegenden Anleitung geliefert wird. Für Sammler ist dieser Zustand der absolute Standard, der einen deutlichen Aufpreis im Vergleich zur reinen Spielkarte rechtfertigt. Eine weitere, extrem seltene Kategorie beschreibt ein Spiel im originalverschweißten Neuzustand. Diese Exemplare wurden niemals geöffnet und erzielen regelmäßig astronomische Preise auf dem aktuellen Markt.

Beliebte Titel und deren aktuelle Marktwerte

Paper Mario gehört zu den beliebtesten N64-Spielen überhaupt. Kein Wunder, dass die PAL-Version entsprechend stark nachgefragt ist. Das reine Modul kostet rund 115 US-Dollar, eine CIB-Version rund 291 US-Dollar. Ein neues, originalverschweißtes Exemplar kommt auf rund 400 US-Dollar. Im Vergleich zu den echten Raritäten dieser Liste wirkt Paper Mario zwar fast erschwinglich, doch für ein 25 Jahre altes Spiel ist dieser Wert bemerkenswert.

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Conker's Bad Fur Day war schon in seinem Erscheinungsjahr 2001 ein Sonderling. Es handelt sich um ein anzügliches, erwachsenes Jump-'n'-Run-Spiel auf einer Konsole, die eigentlich für Kinder gedacht war. Die PAL-Version ist entsprechend selten. Das Modul kostet rund 172 US-Dollar, CIB 333 US-Dollar, und ein neues Exemplar klettert auf 757 US-Dollar. Rares Spiel, rarer Humor, rarer Preis.

Mario Party 2 ist ein Partyklassiker, der auf dem PAL-Markt deutlich seltener auftaucht als in Nordamerika. Das Modul kostet als solches rund 50 US-Dollar, eine CIB-Version rund 106 US-Dollar. Ein neues, originalverschweißtes Exemplar explodiert jedoch auf über 1.029 US-Dollar. Wer das Spiel damals nach dem letzten Spieleabend einfach in die Schublade geworfen und vergessen hat, könnte heute eine angenehme Überraschung erleben.

Spezialisten-Titel und Extremwerte auf dem Markt

Kirby-Spiele sind auf dem Retro-Markt generell begehrt. Die PAL-Version von Kirby 64: The Crystal Shards sticht jedoch besonders hervor. Das reine Modul kostet rund 111 US-Dollar, eine CIB-Version bereits 423 US-Dollar. Ein neues Exemplar schlägt mit über 1.037 US-Dollar zu Buche. Diese Werte unterstreichen die hohe Beliebtheit der Kirby-Reihe unter Sammlern.

Rat Attack ist ein Spiel, das lange unter dem Radar geflogen ist. Erst als die Preise explodierten, wurde der PAL-Titel zu einem echten Exot im Sammlersortiment. Loose kostet das Spiel rund 123 US-Dollar, eine CIB-Version bereits über 2.010 US-Dollar. Ein neues Exemplar kommt auf 2.476 US-Dollar. Der Anstieg der Werte zeigt, wie schnell sich der Markt für Nischenprodukte entwickeln kann.

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Die PAL-Version des futuristischen Arcade-Racers San Francisco Rush 2049 ist regulär kaum zu finden. Das reine Modul allein kostet bereits rund 254 US-Dollar. Die vollständige Box klettert auf knapp 996 US-Dollar, und ein neues Exemplar wechselt für bis zu 2.689 US-Dollar den Besitzer. Wer das Spiel damals im Laden links liegen ließ, ärgert sich heute vermutlich über den verpassten Gewinn.

Die wertvollsten Raritäten der N64-Ära

Dass Starcraft einmal auf dem N64 gelandet ist, wissen heute nur noch Hardcore-Fans. Genau das macht das Modul so wertvoll. Die PAL-Version des Echtzeit-Strategie-Klassikers gehört zu den seltensten N64-Spielen überhaupt. Loose kostet sie rund 319 US-Dollar, CIB knapp 1.950 US-Dollar. Ein ungeöffnetes Exemplar schlägt mit über 5.257 US-Dollar zu Buche. Wer damals dachte, Starcraft auf dem PC zu spielen sei die bessere Wahl, hatte spielerisch recht, finanziell lag er daneben.

Snowboard Kids 2 ist auf dem PAL-Markt so gut wie nie aufgetaucht. Wer das reine Modul allein kaufen möchte, zahlt schon rund 475 US-Dollar. Die vollständige Box wechselt für durchschnittlich 2.310 US-Dollar den Besitzer. Ein originalverschweißtes Exemplar kommt auf satte 6.238 US-Dollar. Dies ist einer der höchsten Preise für ein isoliertes Spielmodul.

The Legend of Zelda: Majora's Mask ist für sich genommen schon ein begehrtes Sammlerstück. Das reguläre PAL-Modul allein kostet rund 54 US-Dollar, die Standard-CIB-Version rund 136 US-Dollar. Das Adventure Set, ein limitiertes Bundle mit Zubehör, sprengt jedoch den Rahmen. Loose wechselt es für unglaubliche 1.742 US-Dollar den Besitzer, CIB für über 5.330 US-Dollar. Ein neues Exemplar wurde schon für 7.777 US-Dollar verkauft. Dies macht es zum absoluten Spitzenreiter der Liste.