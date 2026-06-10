Nintendo akzeptiert 35 Millionen‑Euro‑Strafe in Frankreich wegen Joy‑Con‑Drift‑Skandals

Die französische Verbraucherschutzbehörde verhängte eine Geldbuße von 35 Millionen Euro gegen Nintendo wegen unzureichender Information über das Joy‑Con‑Drift‑Problem. Nintendo akzeptiert die Strafe, bietet in Europa kostenlose Reparaturen an und weist Vorwürfe der Täuschung zurück.

Nintendo sieht sich in Frankreich mit einer beachtlichen Geldstrafe konfrontiert, nachdem die französische Verbraucherschutz behörde DGCCRF wegen angeblich irreführender Geschäftspraktiken ein Bußgeld von 35 Millionen Euro gegen das Unternehmen verhängt hat.

Der Kern des Streits liegt im seit Jahren bekannten Problem des sogenannten Joy‑Con‑Drifts, das bei der Nintendo‑Switch-Konsole auftritt. Betroffen sind die beiden analogen Sticks der Joy‑Con‑Controller, die ohne Benutzereingabe Bewegungen registrieren und dadurch Spielfiguren eigenständig weiterlaufen lassen, Kameras ungewollt drehen oder Menüs nahezu unkontrollierbar machen. Für viele Spieler bedeutet dies eine erhebliche Einschränkung des Spielspaßes, da das präzise Steuern von Charakteren und Kameras ein zentrales Spielelement ist.

Das Phänomen wurde erstmals 2018 von Nintendo intern erkannt, jedoch dauerte es bis 2023, bis das Unternehmen in Europa kostenfreie Reparaturen anbot - ein Zeitraum, in dem zahlreiche Konsumenten offenbar neue Joy‑Cons erworben hatten, obwohl eine Reparatur bereits möglich gewesen wäre. Die französische Behörde wertete dieses Vorgehen als Täuschung der Verbraucher und ordnete die Strafe an, um Unternehmen zu deutlich machen, dass transparente Information über bekannte Mängel unerlässlich ist.

Nintendo of Europe hat die verhängte Geldbuße akzeptiert und betont, dass die Annahme der Strafe lediglich ein formaler Schritt zur endgültigen Beilegung des Verfahrens sei. Das Unternehmen weist nachdrücklich jede vorsätzliche Irreführung zurück und verweist darauf, dass Kunden seit 2023 in ganz Europa - und besonders in Deutschland - ihre Joy‑Cons kostenlos reparieren lassen können, selbst wenn die offizielle Garantie bereits abgelaufen ist.

Vor einer Reparaturanfrage empfiehlt Nintendo, zunächst die Analog‑Sticks zu kalibrieren und die Tastenbelegungen zu überprüfen, da in vielen Fällen schon diese einfachen Maßnahmen das Problem mildern. Bleibt der Drift bestehen, können Nutzer den Service in Anspruch nehmen, bei dem defekte Sensoren gereinigt oder abgenutzte Bauteile ausgetauscht werden. Dieses Vorgehen beruht auf der Erkenntnis, dass die genutzte Technologie, die auch von anderen Hersteller­marken verwendet wird, mit der Zeit durch Verschleiß und Staubablagerungen an den Sensoren an Empfindlichkeit verliert.

Der Hintergrund des Falls erstreckt sich über mehrere Jahre: Die European Consumer Organisation BEUC registrierte im Jahr 2021 mehr als 25 000 Beschwerden von betroffenen Spielern, die alle dasselbe Symptom beschrieben. Nintendo hat seither versucht, das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen, indem es Reparaturprogramme ausbaute, die Servicezentren in vielen Ländern einrichtete und die Kommunikationspolitik über das Problem transparenter gestallte.

Experten aus der Verbraucher­schutz‑ und Technik­branche sehen in dem Joy‑Con‑Drift ein klassisches Beispiel für ein Produktdesign‑Problem, das durch mangelnde Vorabinformation und späte Reaktionszeiten der Hersteller verschärft wird. Während Nintendo nun die Strafe akzeptiert, bleibt abzuwarten, ob weitere Aufsichtsbehörden in anderen Ländern ähnliche Sanktionen prüfen werden. Für die betroffenen Spieler bedeutet die aktuelle Regelung jedoch zumindest, dass sie ihre fehlerhaften Controller ohne zusätzliche Kosten reparieren lassen können, was langfristig die Lebensdauer der Nintendo‑Switch‑Systeme erhöhen dürfte





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