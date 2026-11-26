Nintendo hat angekündigt, den Vertrieb der Nintendo Switch, Switch Lite und OLED-Modelle in Europa einzustellen. Während die Spiele und Dienste wie der eShop vorerst weiterlaufen, konzentriert sich der Konzern auf die Nachfolger-Generation.

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Im März 2017 hat Nintendo mit der Switch einen gewaltigen Erfolg gelandet. Zumindest in Europa findet diese Ära bald ein Ende. Nintendo selbst hat angekündigt, dass das Unternehmenkeine Hardware der Nintendo-Switch-Konsolenfamilie mehr an Einzelhändler ausliefern wird. Das betrifft die Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite und Nintendo Switch mit OLED-Display.

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Auch im Nintendo Store wird dann keine Switch-Hardware mehr verkauft. Nintendo verkündet das Verkaufsende der Switch in Q&A auf der offiziellen Website. Eigentlich geht es in dem Support-Artikel aber um einekommt. Anstatt auch die alte Konsole zu überarbeiten, beendet Nintendo den Verkauf in Europa.