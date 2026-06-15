Nintendo Direct 2026: RPG‑Stürme, neue Switch 2‑Titel und das Ocarina‑Remake im Fokus

Die Direct vom 9. Juni 2026 präsentierte ein starkes RPG‑Line‑up, exklusive First‑Party‑Projekte und das lang erwartete Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2.

Die Nintendo Direct vom 9. Juni 2026 brachte erneut ein beeindruckendes Angebot an Neuankündigungen, das vor allem Fans von Rollenspielen in Begeisterung versetzte. Besonders hervorzuheben ist das angekündigte Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die kommende Nintendo Switch 2 , das trotz seiner geringen Vorlaufzeit bereits für viel Vorfreude sorgt.

Während bislang nur ein kurzer Teaser präsentiert wurde, lässt die Redaktion aufhorchen, wie der klassische N64‑Hit modernisiert werden könnte. Ob verbesserte Grafik, überarbeitete Steuerung oder neue Inhalte - die Erwartungen sind hoch, und das Spiel könnte ein zentraler Anziehungspunkt für die nächste Konsolengeneration werden. Weitere Highlights der Präsentation waren die Ankündigungen von Dragon's Dogma II: Dark Arisen, Lords of the Fallen II, Metaphor: ReFantazio und Final Fantasy Resonance, die die dritteilige Verstärkung im RPG‑Segment unterstreichen.

Neben den Third‑Party‑Titeln sorgt Nintendo selbst für Aufsehen: Fire Emblem: Fortune's Weave und Xenoblade Genesis stehen als exklusive First‑Party‑Projekte bereit, wobei letzteres besonders überraschte, weil es erst kürzlich noch als rein N‑Switch‑Titel galt. Auch die Fortsetzung von Pokémon Pokopia und das neue Sportspiel Nintendo Switch Sports Resort wurden vorgestellt, was das Programm abwechslungsreich macht, wenn auch stark auf die RPG‑Schwerpunktsetzung ausgerichtet ist. Die Reaktionen innerhalb der Redaktion waren gemischt.

Während einige Redakteure die Fülle an RPG‑Ankündigungen als Festmahl für Genre‑Liebhaber feiern, kritisieren andere die einseitige Ausrichtung und vermissen größere Abwechslung. Der fehlende Überraschungstrailer zu Beginn der Show und die sofortige Überleitung zu Rhythm Paradise Groove ließen den Eindruck entstehen, dass Nintendo wenig Neues im eigenen Portfolio zu zeigen hatte. Dennoch wurde die Erweiterung von Pokémon Pokopia positiv aufgenommen, und das anstehende Remake von Ocarina of Time bleibt ein willkommenes Versprechen.

Insgesamt zeigte die Direct, dass die Nintendo Switch 2 bereits im Entwicklungsprozess aktiv berücksichtigt wird und sowohl First‑Party‑ als auch Third‑Party‑Entwickler mit starkem Support für die Plattform rechnen können. Die Erwartungshaltung bleibt hoch, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Veröffentlichung des Remakes, das die Messlatte für zukünftige Remakes auf der Switch‑Familie neu definieren könnte





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