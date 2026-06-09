Nintendo Direct: Jubelstürme und spannende Ankündigungen

Die Nintendo Direct hat nicht nur bei uns in der Redaktion, sondern auch in den Weiten des Internets für Jubelstürme gesorgt. Unsere Redaktion hat sich die letzten Stunden die Finger wund getippt, um euch im Anschluss der Präsentation über die spannendsten Ankündigungen aus der Nintendo Direct auf dem Laufenden zu halten.

Die Nintendo Direct hat nicht nur bei uns in der Redaktion, sondern auch in den Weiten des Internets für Jubelstürme gesorgt. Unsere Redaktion hat sich die letzten Stunden die Finger wund getippt, um euch im Anschluss der Präsentation über die spannendsten Ankündigungen aus der Nintendo Direct auf dem Laufenden zu halten.

Hier möchte ich als Redaktionsleiter einmal mein persönliches Dankeschön an alle Beteiligten des Teams aussprechen. Vielen Dank an unser News-Team, unsere Lektoren, unsere Datenbank-Crew, aber auch an unsere Moderatoren für den unermüdlichen Einsatz vor, während und nach der Nintendo Direct.

Da es schier unmöglich ist, alle angekündigten Titel einzeln in dieser News zu erwähnen, findet ihr in der folgenden Liste eine Übersicht unserer News zu den Ankündigungen - durch einen Klick auf den jeweiligen Spielenamen landet ihr direkt in der entsprechenden Ankündigungsnews und könnt in der Kommentarsektion fleißig mit der Community über das Spiel diskutieren: Im folgenden Video könnt ihr euch die Nintendo Direct vom 09.06.2026 erneut anschauen - dicht gefolgt von der dazugehörigen Pressemitteilung von Nintendo: Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.

Rhythm Paradise Groove gewährt den Fans einen Blick auf einige der Charaktere, denen der Protagonist Sora in der geheimnisvollen Stadt Quadratum begegnen wird. Sora wird auch diesmal Königreiche bereisen, in denen neue Charaktere seinen Weg kreuzen und neue Mächte ein neues Kapitel für ihn aufschlagen. - Abenteuers erleben. Gemeinsam mit Sora, Donald Duck und Goofy geht es auf die Reise durch die Welten von Disney und Pixar, um die Dunkelheit mit der Macht des Schlüsselschwerts zu besiegen.

Dabei offenbaren sich die Geschichten der zauberhaften Charaktere, mit denen innige Freundschaften geschlossen werden. Die Kollektion enthält..





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