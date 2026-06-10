Nintendo Direct: Zelda-Remake, Onimusha, Splatoon Raiders und weitere Highlights für Switch und Switch 2 angekündigt

Nintendo hat in einer Direct-Veranstaltung zahlreiche neue Spiele für die Nintendo Switch und die kommende Switch 2 vorgestellt. Neben dem lange erwarteten Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time wurden Titel wie Onimusha: Way of the Sword, Orbitals, Big Walk, Nintendo Switch Sports Resort, Kingdom Hearts IV und Splatoon Raiders angekündigt. Zudem gibt es Updates für Pokémon Pokopia und Xenoblade Chronicles sowie Ports wie Snow Runner und Observer: System Redux. Die Highlights im Überblick.

Nintendo hat im Rahmen einer Direct-Veranstaltung die kommenden Spiele -Highlights für die Nintendo Switch und die kommende Switch 2 vorgestellt. Neben zahlreichen Ankündigungen wurde den lang anhaltenden Gerüchten um ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time ein Ende gesetzt.

Mit kurzen Szenen kündigte Nintendo gegen Ende der Präsentation The Legend of Zelda: Ocarina of Time an, das exklusiv für die Switch 2 erscheinen und noch im Jahr 2026 veröffentlicht werden soll. Ebenfalls angekündigt wurde Onimusha: Way of the Sword, der fünfte Hauptteil der Serie, der actionreiche Kämpfe bietet und erstmals die Bewegungssteuerung der Joy-Con-2-Controller nutzt. Der Titel soll am 25. September 2026 unter anderem für die Switch 2 auf den Markt kommen.

Ein weiterer Koop-Titel ist Orbitals, ein Weltraum-Action-Spiel im Stil eines 90er-Jahre-Animes. Die beiden Entdecker Maki und Omura erkunden den Weltraum, lösen Rätsel und bewältigen Gefahren gemeinsam. Orbitals unterstützt die neue, Switch-2-exklusive GameShare-Funktion, wodurch zwei Spieler im lokalen Netzwerk mit nur einer Kopie spielen können. Das Spiel ist ab sofort im eShop als Download verfügbar.

Auch Big Walk, ein Koop-Spiel, bei dem kugelige Figuren spazieren gehen und Hindernisse überwinden müssen, wurde gezeigt. Donkey Kong ist gleich mehrfach vertreten: Im Online-Portal steht der Modus "DK Challenge voll von der Rolle!

" zur Verfügung, in dem Spieler sich in verschiedenen Donkey-Kong-Titeln messen können. Der Modus läuft vom 10. Juni bis zum 1. September 2026.

Nintendo Switch Sports Resort knüpft an Wii Sports Resort und Switch Sports an und bietet zwölf Sportarten wie Boxen, Tennis, Jetskifahren, Skateboarding, Bogenschießen, Volleyball, Bowling, Basketball, Golf, Kunstfliegen und Seilspringen. Die Grafik wurde deutlich verbessert. Der Titel erscheint am 22. Oktober 2026 für die Switch 2.

Darüber hinaus kündigte Square Enix im Rahmen der Nintendo-Show einen neuen Trailer zu Kingdom Hearts IV an. Protagonist Sora stellt sich erneut der Dunkelheit, diesmal in der echten Welt, begleitet von Donald, Goofy und anderen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde nicht genannt, das Spiel soll jedoch zeitgleich auf allen gängigen Plattformen erscheinen. Mit Splatoon Raiders präsentiert Nintendo einen Einzelspielertitel, der abweichend von den bisherigen farbenfrohen Mehrspielerschlachten steht.

Der Spieler errichtet eine Basis, stellt Waffen und Gimmicks her und erlebt ein Farbschieß-Abenteuer. Ein Release ist für den 23. Juli 2026 auf der Switch 2 geplant, weitere Informationen werden in einer separaten Veranstaltung folgen.

Zudem wurden diverse weitere Spiele mit Release-Terminen für die Switch 2 und teilweise auch für die aktuelle Switch angekündigt: Pokémon Pokopia erhält ein kostenloses Update und einen Erweiterungspass am 9. Juni 2026. Xenoblade Chronicles Definitive Edition erscheint digital am 9. Juni 2026 und physisch am 30.

Juli 2026 für die Switch 2. Snow Runner und Observer: System Redux kommen am 9. Juni bzw. 18. Juni 2026 für die Switch 2 heraus.

Deltarune Chapter 5 wird am 24. Juni 2026 für Switch und Switch 2 veröffentlicht. Rhythm Paradise Groove folgt am 2. Juli 2026 für beide Konsolen.

Splatoon Raiders erscheint, wie bereits erwähnt, am 23. Juli 2026 für die Switch 2





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