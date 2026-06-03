Nintendo erweitert Nintendo Music: Now auch im Auto, auf Tablets und im Browser verfügbar

Nintendo Music, der Streaming-Dienst von Nintendo, bekommt ein großes Update. Ab sofort können Abonnenten von Switch Online den Dienst nicht nur auf dem Smartphone, sondern auch im Auto über Android Auto und Apple CarPlay nutzen. Eine neue Oberfläche für Tablets und eine Version für Webbrowser ermöglichen zudem den Zugriff auf die Musik-Mediathek auf größeren Bildschirmen.

Nintendo erweitert seinen Streaming-Dienst Nintendo Music und bietet nun auch Versionen für Browser und Tablet s an. Bisher war der Dienst nur über die Smartphone-App zugänglich.

Abonnenten von Switch Online können nun auch im Auto über Android Auto und Apple CarPlay auf die Spielesoundtracks zugreifen. Das Update ermöglicht die Bedienung auf dem Fahrzeug-Display mit Schnellzugriffen auf einen persönlichen Mix, Favoriten und zuletzt gespielte Titel. Eine integrierte Sprachsteuerung soll eine Ablenkungsfreie Bedienung ermöglichen. Parallel dazu bekommt Nintendo Music eine eigene Oberfläche für Tablets und führt eine Version für Webbrowser ein, wodurch die Inhalte auch am Computer oder auf Geräten mit verfügbarem Browser abgerufen werden können.

Die Musik ist damit nicht mehr nur über die mobile App erreichbar und die Bedienung auf größeren Bildschirmen soll übersichtlicher sein, um gewünschte Titel schneller zu finden





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