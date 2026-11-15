Nintendo Game Boy und Color: Die 118 Millionen verkauften Konsolen und ihre größten Erfolge

Eine Analyse der erfolgreichsten Titel für die Nintendo Game Boy Handheld-Konsole, die weltweit über 118 Millionen Mal verkauft wurde. Von Pokémon bis Zelda.

Nintendo hat mit der Handheld-Konsole Game Boy ein kulturelles Phänomen erschaffen, das die Spieleindustrie für immer verändern sollte. Seit dem Start in Japan im April 1989 verkaufte das Unternehmen diese kleine graue Konsole insgesamt über 118 Millionen Mal weltweit. Diese immense Zahl schließt auch den späteren Nachfolger Game Boy Color ein, der das Ökosystem weiter erweiterte. Die Software hinter der Hardware schrieb seinerseits zahlreiche historische Kapitel der Videogeschichte und definierte neue Maßstäbe für Unterhaltung auf der Straße.

Zelda und Wario: Frühzeitige Franchise-Gründungen

Die Titel The Legend of Zelda: Oracle of Seasons und Oracle of Ages wurden von Anfang an als zweiseitiges Duo konzipiert. Beide Spiele ließen sich per Passwort miteinander verknüpfen, um ein gemeinsames, großes Gesamtabenteuer zu ermöglichen. Entwickelt von Flagship und erschienen am 27. Februar 2001 für den Game Boy Color, verkauften sich beide Titel zusammen 3,99 Millionen Mal. Dies zeigt, dass vollwertige Zelda-Erfahrungen mit eigenständigen Welten und Bosskämpfen auch auf der kleinen Konsole voll funktionieren. Wer beide Teile durchspielte und verknüpfte, erhielt zudem ein exklusives Finale zu sehen.

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Wario Land verschob Marios bösen Gegenspieler in die Hauptrolle und überraschte mit einem neuen Gameplay-Ansatz. Wario sammelte Münzen, rammte Gegner und suchte nach dem größten Schatz, was den Spielern am 21. Januar 1994 angeboten wurde. Das Spiel verkaufte sich 5,19 Millionen Mal und legte den Grundstein für ein langlebiges Franchise. Nintendo nutzte Warios Debüt als Protagonist, um den Game Boy mit einem Plattformer zu versorgen, der sich bewusst anders anfühlte als Mario.

Erweiterungen und technische Innovationen

Nintendo bewies mit Super Mario Bros. Deluxe, dass ein Port weit mehr sein kann als eine simple Kopie. Neben dem kompletten Original warteten ein Challenge-Modus, versteckte Extras und ein Versus-Modus per Link-Kabel auf die Spieler. Erschienen am 1. Mai 1999, verkaufte sich das Spiel 5,07 Millionen Mal. Super Mario Bros. Deluxe war für viele Game-Boy-Color-Besitzer der erste Kontakt mit dem NES-Original und hat in den meisten Fällen sicherlich gelohnt.

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Ein technischer Trick sorgte für Offenheit bei den Spielern: Pokémon Pinball. Es ließ Pokémon fangen, entwickeln und Boni auf zwei Flipper-Tischen freischalten. Das Ergebnis verkaufte sich 5,31 Millionen Mal und zeigte, wie weit die Pokémon-Marke damals bereits trug. Erschienen am 14. April 1999 für den Game Boy Color, war dieses Spiel eines der wenigen auf der Plattform, das einen eingebauten Rumble-Pak-Mechanismus im Modul selbst hatte. Die Cartridge vibrierte beim Spielen, was damals für offene Münder sorgte.

Kirby und Dr. Mario: Zugänglichkeit als Schlüssel

HAL Laboratory erschuf 1992 einen rosafarbenen Blob, der Gegner einsaugen und als Projektile zurückwerfen kann. Mit Kirby's Dream Land traf das Unternehmen einen Nerv, da das Spiel bewusst zugänglich gehalten wurde. Es war kurz, überschaubar und für jüngere Spieler geeignet. Erschienen am 27. April 1992, war dies ein bemerkenswertes Erstlingswerk auf einer Handheld-Konsole mit 5,13 Millionen verkauften Exemplaren. Genau diese Offenheit machte Kirby zur Marke, die Nintendo bis heute pflegt.

Dr. Mario bewies, dass Nintendo das Tetris-Prinzip auch in ein eigenes Spiel übersetzen konnte. Statt Blöcken fallen hier farbige Kapseln ins Spielfeld, die passend zu Viren ausgerichtet werden müssen. Wer einmal angefangen hatte, Viren zu eliminieren, hörte so schnell nicht mehr auf, da dies trocken wirkte. Am 27. Juli 1990 für den Game Boy erschienen, verkaufte sich Dr. Mario 5,34 Millionen Mal.

Pokémon Kristall und Gelb: Expansion des Erfolgs

Pokémon Kristall brachte gleich mehrere Premien mit sich. Zum ersten Mal konnten Spieler eine weibliche Hauptfigur wählen, und Animationen zeigten die Pokémon beim Betreten des Kampfes. 6,3 Millionen Käufer sahen das genauso positiv. Erschienen am 14. Dezember 2000 für den Game Boy Color, war Kristall auch das erste Pokémon-Spiel mit einer exklusiven Online-Funktion über das Mobile Game Boy Adapter-Zubehör in Japan. Im Westen blieb dieses Feature zwar aus, der Erfolg des Spiels aber nicht.

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Super Mario Land 2 war in jeder Hinsicht größer als sein Vorgänger. Mit einer offenen Oberwelt und deutlich mehr Levels legte Nintendo am 21. Oktober 1992 den Grundstein für diesen Sprung in Qualität. 11,18 Millionen verkaufte Exemplare bestätigten den Erfolg. Wario debütierte hier als gieriger Gegenspieler zu Mario, der Marios Schloss besetzt hat, und wurde so populär, dass er später seine eigene Spielreihe bekam. Ohne Super Mario Land 2 gäbe es also kein Wario Land.

Pokémon Gelb war ein Upgrade, das zwei Jahre nach dem Release von Rot und Blau folgte. 14,6 Millionen Menschen griffen zu, da Pikachu als Starter-Pokémon diente und nicht mehr in einer Pokéball-Kapsel mitlief, sondern wie in der Zeichentrickserie. Erschienen am 12.