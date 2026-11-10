Nintendo Geschenkfunktion: eShop Update 23.5.0 ab 10. November

Nintendo führt mit Update 23.5.0 eine neue Geschenkfunktion für den eShop ein. Ab dem 10. November 2026 können Switch-Nutzer digitale Titel an Familienmitglieder senden.

Nintendo kündigt für den 10. November 2026 ein wichtiges System-Update der Version 23.5.0 an. Dieses Update etabliert eine neue Geschenkfunktion für den Nintendo eShop, die den Austausch digitaler Inhalte innerhalb von Familienverbünden vereinfacht. Ziel ist es, den Prozess des Verschenkens von Spielen und Add-ons zu modernisieren und direkt in die Benutzeroberfläche zu integrieren.

Technische Umsetzung der Geschenkfunktion

Das System-Update 23.5.0 legt die technischen Grundlagen für den neuen Versandmodus fest. Nutzer können ab sofort digitale Spiele, DLCs und Erweiterungen als Geschenk auswählen, sofern das Produkt diese Option unterstützt. Diese Unterstützung ist auf den Produktseiten am entsprechenden Symbol erkennbar. Der Kaufvorgang integriert eine virtuelle Verpackungsanpassung, bei der die Farbe der Geschenkverpackung vor dem Abschluss festgelegt wird.

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Nach dem erfolgreichen Kauf wird das Geschenk sofort zugestellt und erscheint direkt auf dem Home-Bildschirm des Empfängers. Der Beschenkte kann die digitale Gabe dort annehmen, öffnen und unmittelbar beginnen zu spielen. Bei mehreren mit dem Account verbundenen Konsolen kann der Absender zudem das Zielgerät für die Zustellung präzise festlegen, um Missverständnisse zu vermeiden.

Einschränkungen durch die Familiengruppen-Regelung

Eine wesentliche Bedingung für die Nutzung dieser Funktion ist die Zugehörigkeit zur selben Nintendo-Account-Familiengruppe. Diese Struktur kann bis zu acht Accounts umfassen, erlaubt jedoch keinen Versand an externe Freunde oder nicht verbundene Kontakte. Damit bleibt der Kreis der möglichen Empfänger streng auf den vernetzten Familienkreis beschränkt, was die Sicherheit und Handhabung des Features definiert.

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Beaufsichtigte Accounts, die typischerweise von jüngeren Kindern genutzt werden, haben das Recht, Geschenke zu empfangen. Ihnen ist es jedoch untersagt, selbst Geschenke zu kaufen oder zu verschicken. Nintendo hat zudem angekündigt, Obergrenzen für die Anzahl der innerhalb eines bestimmten Zeitraums käuflichen Geschenke zu etablieren. Die konkreten Werte für dieses Limit sowie die Gültigkeitsdauer des Zeitraums wurden vom Unternehmen bisher nicht veröffentlicht.

Zeitplan und Verfügbarkeit auf Switch und Switch 2

Die tatsächliche Freischaltung der Funktion ist an eine Wartung des Nintendo eShop geknüpft, die für den 17. November 2026 geplant ist. Erst nach diesem Datum wird die Funktion auf den Konsolen Switch und Switch 2 aktiv sein. Das Update 23.5.0 wird bei bestehender Internetverbindung in der Regel automatisch geladen und installiert. Nutzer können den Installationsstand über die Pfade in den Systemeinstellungen unter dem Menüpunkt Konsole und System-Update überprüfen.

Zusätzlich zur Geschenkfunktion bringt die Update-Reihe Neuerungen speziell für die Switch 2 mit sich. Ein wichtiger Bestandteil ist die Möglichkeit, Einstellungen zur Barrierefreiheit bereits während der initia len Konfiguration der Konsole vorzunehmen. Diese Anpassung erleichtert den Zugang zu den Spielmöglichkeiten für Nutzer mit unterschiedlichen physischen oder kognitiven Anforderungen von der ersten Minute an.

Strategische Bedeutung und Sprachunterstützung

Die Integration dieser Funktion markiert einen Wandel in der Handelsstrategie von Nintendo. Bisher waren meist physische Geschenkkarten oder Downloadcodes notwendig, um digitale Titel zu verschenken. Die direkte digitale Übergabe reduziert Hürden und beschleunigt den Prozess erheblich. Dennoch bleiben technische Limits bestehen, die die Nutzung auf geschlossene Gruppen beschränken, um Missbrauch zu verhindern.

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Weiterhin wird das Update auch eine Erweiterung der Sprachunterstützung beinhalten. So wird Portugiesisch als neue Sprache in die Systemoberfläche integriert. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die internationalen Nutzergruppen in lusophonen Regionen besser anzusprechen und die Benutzerfreundlichkeit in diesen Märkten zu erhöhen. Die Kombination aus Handelsfunktion und Barrierefreiheit unterstreicht den Fokus auf soziale Vernetzung und Inklusion.