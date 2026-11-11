Nintendo stoppt Google- und Apple-Anmeldungen für Konten ab 1. Oktober

Nintendo schaltet die Anmeldung und Kontoerstellung über Google und Apple ab. Nutzer sorgen sich um den Zugriff und sollten Passkeys prüfen. Die Ankündigung löst Aufräumarbeiten in den Systemen aus.

Nintendo kündigte am 25. August, dass ab dem 1. Oktober die Anmeldung und die Erstellung von neuen Konten über Google und Apple nicht mehr möglich sein wird. Dieser Schritt zwingt alle Nutzer, die bislang über einen dieser Drittanbieter auf ihr Nintendo -Konto zugreifen konnten, ihre regulären Zugangsdaten oder einen Passkey zu verwenden. Damit verschwindet ein weit verbreiteter Zugangspfad und die betroffenen Spieler müssen frühzeitig prüfen, ob sie ihr Konto weiterhin ohne die beiden Unternehmensdienste erreichen können.

Funktionsweise der neuen Anmeldeoptionen

Nach der Abschaltung von Google- und Apple-Logins wird die reibungslose Anmeldung auf herkömmliche Email‑Passwörter oder Passkeys zurückfallen. Für die klassische Methode müssen die Nutzer ihre E‑Mail-Adresse oder die zuvor generierte Anmelde-ID zusammen mit dem zugehörigen Passwort eingeben. Nintendo warnt jedoch davor, dass eine erneute Anmeldung nicht sofort zum sofortigen Abmelden führt, sondern lediglich die neue Anmeldeform verlangt. Passkeys entstehen über die Biometrie des Geräts - Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder ein aus dem Gerät generierter Schlüssel - und ersparen das klassische Passwort.

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Der Markt für cloudbasierte Authentifizierungslösungen ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Nintendo hat die Passkey-Methode als "sicherer" bezeichnet und empfiehlt die Umstellung, um das Risiko von Phishing und Brute‑Force-Attacken zu minimieren. Nutzer, die noch keinen Passkey eingerichtet haben, können sich trotzdem noch bis zum 1. Oktober mit ihren regulären Zugangsdaten anmelden. Anschließend besteht die Möglichkeit, bei Bedarf den Passkey zu aktivieren - zum Beispiel über die Kontoseite, wo eine Option zur Passwortzurücksetzung oder Kontowiederherstellung angeboten wird.

Reaktionsmöglichkeiten bei Passwortverlust oder E‑Mail‑Austausch

Falls ein Spieler sein Passwort vergessen hat oder kein Zugang mehr zur registrierten E‑Mail hat, kann er auf der Anmeldeseite die Option "Passwort vergessen?" wählen. Nintendo übermittelt dann eine E‑Mail mit einem Link zur Passwortzurücksetzung. Sollte die E‑Mail nicht eintreffen, werden Benutzer gebeten, sich an den Nintendo-Support zu wenden. In solchen Fällen kann der Kundendienst helfen, die registrierte E‑Mail-Adresse zu aktualisieren und den Account wieder zugänglich zu machen.

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Der Support bietet zudem einen speziellen Leitfaden für die Einrichtung von Passkeys. Dieser führt den Nutzer Schritt für Schritt durch die App‑Einstellungen des jeweiligen Geräts, die Erstellung des Biometrie‑Schlüssels und die Integration in das Nintendo-Konto. Durch diese Vorgehensweise kann das Hochrisiko von Account-Hijacking reduziert und die Sicherheit erhöht werden.

Auswirkungen auf die Nutzerbasis und mögliche Zeitverzögerungen

Während Nintendo nicht ausdrücklich Gründe für die Abschaltung von Google- und Apple-Anmeldungen genannt hat, deuten die Hinweise auf Sicherheitsbedenken und das Bewusstsein für moderne Authentifizierungsmethoden hin. Der Wechsel erfordert nicht nur eine Anpassung seitens der Nutzer, sondern auch erhebliche Systemänderungen, die über den geplanten Stichtag hinausgehen können. Nintendo warnt daher, dass die tatsächliche Abschaltung bis zu einem gewissen Zeitpunkt verzögert werden kann, falls die Systemintegration mehr Zeit beansprucht als ursprünglich eingeplant.

Für die Community bedeutet die Änderung zwei wesentliche Konsequenzen: Erstens, dass die bisherige Nutzung von Google‑ oder Apple‑Logins künftig nicht mehr möglich ist, und zweitens, dass jeder Account-Inhaber sicherstellen muss, dass er ein sicheres Verfahren zur Anmeldung hat. Anschließend steht es jedem Nutzer frei, den Passkey als bevorzugte Methode zu nutzen, was zusätzliche Sicherheitspunkte verspricht. Diese Veränderung ist Teil von Nintendos breiterem Bestreben, sichere Authentifizierungsmechanismen in seine Plattformen zu integrieren und entspricht dem aktuellen Trend zur Verstärkung der Online-Sicherheit. Durch einen frühzeitigen Wechsel auf Passkeys oder die klassische Passwort-Wiederherstellung stehen die Konsumenten nun über ein breites Spektrum an Optionen, um ihren Zugang ohne Unterbrechung zu sichern und die Plattform weiterhin ohne Einschränkungen genießen zu können.