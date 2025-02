Nintendo Switch 2: Keine Wiederholung des Fehlers der Switch 1

Nintendo enthüllt die Switch 2 am 2. April 2025. Das neue System wird voll abwärtskompatibel zu Switch-Spielen sein und das Online-Mitgliedschaftssystem „Nintendo Switch Online“ wird nahtlos fortgeführt.

Nintendo -Enthusiasten haben den 2. April 2025 mit Spannung im Kalender markiert. An diesem Tag wird Nintendo die lang erwartete Switch 2 in einer Online-Liveströmung ( Nintendo Direct) detailliert vorstellen. Viele Fragen, wie der Preis der Switch 2 und das genaue Erscheinungsdatum der neuen Nintendo -Konsole, sollen an diesem Mittwoch in sieben Wochen beantwortet werden.

Eine entscheidende Frage zur Switch 2 kann sich jedoch schon jetzt erledigt betrachten: Nintendo hat bereits bestätigt, dass die Switch 2 voll kompatibel zu Switch-Spielen ist.Im Laufe seiner über 100 Jahre alten Geschichte hat Nintendo einige Entscheidungen getroffen, die später als Fehler angesehen wurden. Ältere Spieler erinnern sich vielleicht noch an den legendären „Virtual Boy“ aus den 90ern. Das VR-Headset war ein Flop, was unter anderem an der unzureichenden Technik lag. Jüngere Beispiele für Nintendos Fehler gibt es ebenfalls. Die 2012 veröffentlichte Wii U erwies sich später als ein großer Misserfolg. Nintendo zog jedoch rechtzeitig die Notbremse und veröffentlichte nur etwas mehr als fünf Jahre nach der Wii U mit der Switch die nächste Konsole. Die Switch ist mittlerweile zu einem der größten Erfolge von Nintendo und gehört zu den erfolgreichsten Spielkonsolen aller Zeiten. Über 150 Millionen verkaufte Konsolen sprechen für sich. Doch selbst bei der Switch gab es einige Fehler. Der Release der Switch im März 2017 war von einem Mangel an Spielen geprägt. Obwohl sich die Situation in den folgenden Jahren deutlich verbesserte, gab es zu Beginn kaum Spiele für die Switch außer „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“. Damals entschied sich Nintendo, bei der Veröffentlichung der neuen Konsole komplett neu anzufangen. Dadurch konnten Nintendo-Fans ihre Spiele von der alten Konsole nicht auf die neue übertragen und die Nintendo-Retro-Klassiker der „Virtual Console“ waren auf der Switch ebenfalls nicht verfügbar. Mit der Switch 2 wiederholt Nintendo diesen Fehler nicht. Der amtierende Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa hat angekündigt, dass das Online-Mitgliedssystem „Nintendo Switch Online“ nahtlos auf der Switch 2 weitergeführt wird, mit allen Funktionen. Zu den Funktionen gehören neben Online-Multiplayer, Cloud-Speichern und weiteren Funktionen auch Zugriff auf die hunderte Retro-Klassiker von Nintendo von NES, SNES, N64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance sowie Mega Drive. Alle Spiele sind für Mitglieder von „Nintendo Switch Online“ ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Für den Zugang zu Spielen von N64, Game Boy Advance und Mega Drive ist das Erweiterungspaket erforderlich





nordbayern

Nintendo Switch 2 Abwärtskompatibilität Nintendo Switch Online Retro-Spiele Online-Multiplayer

