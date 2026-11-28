Wer von The Legend of Zelda einfach nicht genug bekommt, findet auf der Nintendo Switch 2 einige waschechte Alternativen, die auch noch günstiger sind als das Original.

schickt auf der Nintendo Switch 2 einen winzigen Fuchs in ein geheimnisvolles Land voller uralter Ruinen und gefährlicher Monster, ganz ohne verständliche Sprache, dafür mit einem rätselhaften Handbuch, das man sich Stück für Stück selbst erschließen muss.

Die isometrische Perspektive, das Sammeln von Ausrüstung und die verschachtelten Dungeons erinnern stark an die 2D-Zelda-Ära, allen voran an The Legend of Zelda: A Link to the Past. Besonders spannend für Switch-2-Gamer: Publisher Finji hat zum vierten Jubiläum des Spiels die Veröffentlichung einer grafisch und technisch verbesserten Nintendo Switch 2 Edition von Tunic für die neue Konsole angekündigt, ein genaues Release-Datum steht aber noch aus. Version: Switch-1-Spiel , Switch 2 Edition in EntwicklungRelease: 27.

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September 2022 , Switch-2-Update noch ohne DatumTop 5 Zelda-Alternativen für Nintendo Switch 2: Immortals Fenyx Risingerkundet man auf der Nintendo Switch 2 als Halbgott oder Halbgöttin Fenyx die „Goldene Insel“, eine bunte offene Welt voller Schreine, Rätselkammern und Bosskämpfe aus der griechischen Mythologie. Klettern, ein Gleitschirm, ein Ausdauersystem und schreinartige Herausforderungen machen die Nähe zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild mehr als deutlich, nur mit humorvollerem Ton und Comic-Optik.