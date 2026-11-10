Nintendo Switch 2 Spiele: Diese Titel sollte jeder Besitzer kennen

Nintendo Switch 2 Spiele wie Remaster, Indie-Hits und neue Produktionen zeigen, was die Konsole leisten kann. Ein Überblick über die wichtigsten Empfehlungen.

Die Nintendo Switch 2 ist inzwischen über ein Jahr alt. Trotzdem hat Nintendo selbst bislang noch nicht die riesige Flut an neuen Exklusivhits geliefert, die viele Käufer erwartet hatten. Besitzer der Konsole müssen dennoch auf keine herausragenden Spiele verzichten.

Zahlreiche Entwickler und Nintendo selbst haben in den vergangenen Monaten gezeigt, welches Potenzial in der neuen Hardware steckt. Von riesigen Open Worlds über technisch beeindruckende Remaster bis hin zu kreativen Indie-Highlights reicht die Auswahl bereits heute.

Also read Pflichtkauf für Switch 2: Nintendo hat es wirklich geschafft

Remaster und erweiterte Versionen für die Switch 2

Mehrere Klassiker kehren auf der Nintendo Switch 2 in überarbeiteter Form zurück und nutzen die stärkere Hardware für bessere Bildqualität und flüssigere Abläufe. Kirbys erstes großes 3D-Abenteuer gehört ebenso dazu wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Kirbys erstes großes 3D-Abenteuer kehrt auf der Switch 2 in einer erweiterten Version zurück. Die Erweiterung Star-Crossed World liefert zusätzliche Levels, neue Herausforderungen und weitere Inhalte für Fans des rosa Helden.

Dank technischer Verbesserungen läuft das Abenteuer flüssiger und zeigt die farbenfrohen Welten in besserer Qualität als zuvor. Die Wertung zeigt, dass das bei den Spielern gut ankommt.

Advertisement

Eines der besten Open-World-Spiele von Nintendo profitiert auf der Switch 2 von einer deutlich stärkeren Hardware. Höhere Auflösung, stabilere Bildraten und kürzere Ladezeiten machen die Reise durch Hyrule noch angenehmer.

Wer das Original verpasst hat, bekommt hier die bislang beste Version des Spiels. Auch Jahre nach seiner Erstveröffentlichung gehört Breath of the Wild zu den wichtigsten Nintendo-Spielen überhaupt.

Indie-Highlights und Neuheiten im Überblick

Neben den Remastern bieten unabhängige Studios eigene Titel, die das Angebot der Switch 2 deutlich ergänzen. Hollow Knight Silksong zählt dabei zu den stärksten Veröffentlichungen dieser Kategorie.

Nach jahrelangem Warten erschien endlich der Nachfolger zum Indie-Hit Hollow Knight. Silksong erweitert das bekannte Metroidvania-Konzept um neue Fähigkeiten, Gegner und Gebiete.

Die anspruchsvollen Kämpfe und die wunderschön gestaltete Spielwelt machen Silksong zu einem der stärksten Indies auf der Switch 2. Das Spiel zeigt, wie viel Tiefe ein Genre-Klassiker auf der Konsole entfalten kann.

Pragmata kombiniert Action, Rätsel und eine geheimnisvolle Geschichte. Die Reise führt Spieler durch futuristische Umgebungen und stellt die Beziehung zwischen einem Raumfahrer und einem rätselhaften Mädchen in den Mittelpunkt.

Besonders der Gameplay-Kniff des Hackens während der Kämpfe hebt Pragmata von vielen anderen Actionspielen ab. Das Jump'n'Run gehört zu den wenigen komplett neuen Nintendo-Produktionen für die Switch 2.

Advertisement

Der spirituelle Nachfolger von Undertale begeistert mit skurrilen Figuren, cleverem Humor und ungewöhnlichen Kampfsystemen. Die Mischung aus emotionaler Geschichte und kreativen Ideen sorgt für eine außergewöhnlich treue Fangemeinde.

Rennspiel, Alltagssimulation und Horror im Vergleich

Auch Rennspiele, Alltagssimulationen und Horrortitel sind bereits für die Switch 2 erhältlich und decken sehr unterschiedliche Spielstile ab. Die Auswahl reicht von gemeinsamen Spielabenden bis zu intensiven Einzelerlebnissen.

Mehr als 20 Jahre nach Kirby Air Ride erhält das Rennspiel endlich einen Nachfolger. Die leicht zugängliche Steuerung, chaotische Multiplayer-Rennen und zahlreiche freischaltbare Inhalte machen den Titel besonders für gemeinsame Spielabende interessant.

Ein weiteres Spiel setzt stärker auf das Leben mit den Taschenmonstern als auf klassische Arenakämpfe. Spieler bauen sich ein eigenes Zuhause auf, pflegen Beziehungen zu ihren Pokémon und gestalten ihren Alltag in einer gemütlichen Spielwelt.

Dieses ungewöhnliche Konzept kommt bei vielen Fans überraschend gut an. Auch der Farming-Klassiker mit entspannter Landwirtschaft, Dorfalltag und Handel bietet eine charmante Mischung aus Aufbau und sozialem Miteinander.

Capcom setzt erneut auf eine dichte Horroratmosphäre, moderne Technik und packende Survival-Horror-Elemente. Diese funktionieren auf der Switch 2 wenig überraschend sehr gut.

Zusammengenommen zeigen die Titel, dass die Nintendo Switch 2 sowohl bei Remastern als auch bei neuen Produktionen einen breiten Querschnitt der Spielewelt abdeckt.