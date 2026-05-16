Nintendo Switch Bundle mit console und Spiel gratis zum UVP-Preis von 30 Euro teurer im September

Seit September angekündigt, wovon die Konsole dann 30 Euro teurer wird. Diese Preissteigerung betrifft allerdings nur den UVP-Preis. Dreihändler behalten die Freiheit, ihre eigenen Preise festzulegen.

Nintendo Switch Bundle mit cônsole und Spiel gratis im September zum UVP-Preis von 30 Euro teurer Seit September angekündigt, wovon die Konsole dann 30 Euro teurer wird.

Diese Preissteigerung betrifft allerdings nur den UVP-Preis. Dreihändler behalten die Freiheit, ihre eigenen Preise festzulegen. In den nächsten zwei Wochen läuft eine Aktion, bei der Kunden die Nintendo Switch 2 zum bestehenden UVP-Preis von 469,99 Euro erwerben können und dazu ein Spiel ihrer Wahl gratis dazu bekommen können. Zur Auswahl stehen Mario Kart World, Donkey Kong Bananza oder Pokémon Pokopia.

Ein bemerkenswerter Aspekt dieses Angebots ist, dass die Spiele als physische Handelsversionen bereitgestellt werden und nicht, wie bei Bundles oft üblich, als digitale Downloads. Folgt den unten angebrachten Links, um euch das Angebot zu sichern. Achtet darauf, dass ihr auf der Seite etwas weiter nach unten scrollt, um das Bundle zu sichern. Bestellt ihr über einen der unteren Links die Konsole, erhalten wir vom Kaufpreis eine kleine Provision, dabei entstehen für euch keine Zusatzkosten.

Ich denke selbst ohne Angebote wird Nintendo langfristig erfolgreich bleiben. Selbst wenn die Xbox Series Base oder die PS6 erscheint. Sie werden definitiv teurer sein und damit Nintendo auch in den Karten spielen. Auch wenn sie in Punkto Relevantität der aktuellen Gen hinterhinken, so ändert es nichts an ihrer Flexibilität





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