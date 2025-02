Nintendo Switch verwandelt sich in Nintendo DS

Die Nintendo Switch ist bereits ein Megahit und wird mit 151 Millionen verkauften Einheiten zu den erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten gezählt. Doch die Switch hat noch einen weiteren Trumpf im Ärmel: Mit einer speziellen Halterung und einer Mod kann sie sich in einen modernen Nintendo DS verwandeln und somit DS-Spiele auf einem riesigen Bildschirm genießen.

Nintendo hat im Laufe der letzten fünf Jahrzehnte etliche Spielkonsolen herausgebracht, die heutzutage Kult-Status genießen. Alles begann im Jahr 1980 mit dem ersten 'Game & Watch'-Handheld, nachdem das japanische Unternehmen bereits 1975 seinen ersten Arcade-Spielautomaten veröffentlicht hatte. Schon 1983 folgte mit dem Nintendo Entertainment System (NES) die erste Nintendo -Heimkonsole, 1989 bescherte der Gameboy der Mario-Firma dann endgültig Weltruhm.

Jetzt steht mit der Switch 2 das nächste Kapitel in Nintendos langer Gaming-Geschichte unmittelbar bevor. Doch noch bevor die neue Switch erscheint, verwandelt sich die alte Switch in eine legendäre Nintendo-Konsole, die weit über 100 Millionen Mal verkauft wurde. Die Switch ist Nintendos größter Hit seit Jahrzehnten. Mit knapp 151 Millionen weltweiten Verkäufen hat sich die Switch als absoluter Megahit für Nintendo entpuppt. Mittlerweile landet die Konsole auf Platz 3 der erfolgreichsten Spielkonsolen – aller Zeiten! Doch die Switch ist bei Weitem nicht Nintendos einzige oder gar erste erfolgreiche Konsole. Bereits das NES ging über 60 Millionen Mal über die Ladentheke. Und mit global fast 120 Millionen verkauften Geräten schießt der Gameboy den Vogel in Sachen Verkaufszahlen erst recht ab. Die erfolgreichste Nintendo-Konsole aller Zeiten ist aber eine andere – und die ist bereits vor über 20 Jahren erstmals auf den Markt gekommen. Mit etwas mehr als 154 Millionen verkauften Geräten ist der Nintendo DS bis heute der allergrößte Erfolg des traditionsreichen japanischen Unternehmens. Im Ranking der erfolgreichsten Spielkonsolen aller Zeiten wird der Nintendo DS nur noch von der PlayStation 2 (PS2) getoppt, die sich über 160 Millionen Mal verkaufen konnte. Dieser Punkt geht also an Sony. Doch die Switch könnte der PS2 den Ehrenplatz noch streitig machen. Jetzt verwandelt sich die Switch in den Nintendo DS - und dafür braucht es nicht mal viel. Verschiedene Hersteller bieten nämlich Halterungen an, in denen das Switch-Tablet hochkant Platz findet. An der linken und rechten Seite werden die Joy-Con-Controller befestigt, wie man es kennt. Diese Halterungen sind bei vielen Online-Shops für rund 15 Euro erhältlich. Perfekte Voraussetzungen für Nintendo-DS-Spiele auf der Switch. Aber DS-Games gibt es doch gar nicht für die Switch? Doch – mit einem Haken. Normalerweise laufen DS-Spiele nämlich tatsächlich nicht auf der Switch. Es besteht aber die Möglichkeit, bestimmte Modelle der Konsole so zu modden, dass sie Sicherungskopien von DS-Spielen abspielen kann. Mit einer solchen Mod-Konsole und einer Halterung verwandelt sich die Switch in einen waschechten modernen Nintendo DS mit riesigem Bildschirm. Wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt ein YouTube-Video. Doch Vorsicht ist geboten. Niemand sollte sich ohne Weiteres an ein solches Projekt heranwagen. Vielmehr sollte die zum Nintendo DS verwandelte Switch nur als spannendes Experiment betrachtet werden, das zeigt, was technisch alles möglich ist





