Nintendo von Cyberangriff betroffen: Externer Dienstleister gehackt, sensible Mitarbeiterdaten gestohlen

Nintendo wurde Ziel eines Cyberangriffs, bei dem Angreifer Zugang zum externen Dienstleister TinyPulse erlangten und Daten stahlen. Nintendo betont, dass eigene Systeme nicht betroffen und keine Kundendaten kompromittiert wurden. Die Hackergruppe SHADOWBYT3$ fordert Lösegeld und hat bereits Teile der gestohlenen Daten veröffentlicht, die interne Mitarbeiterinformationen enthalten.

Nintendo ist Ziel eines Cyberangriff s geworden. Betroffen waren nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht die Systeme des Unternehmens selbst. Die Angreifer verschafften sich stattdessen Zugang zu TinyPulse, einem externen Dienst für Mitarbeiterbefragungen.

Die Hackergruppe SHADOWBYT3$ behauptet, rund 859 Megabyte an Daten gestohlen zu haben und verlangt dafür zwei Millionen US-Dollar Lösegeld. Für Kunden gibt es jedoch Entwarnung: Weder Nintendo-Konten noch Zahlungsdaten oder andere Kundendaten sollen betroffen sein. Nintendo betont, dass die eigenen Systeme nicht kompromittiert wurden.

Zudem handele es sich überwiegend um ältere Informationen, die nur einen kleinen Teil der Belegschaft betreffen. Gemeinsam mit TinyPulse arbeite man daran, das Problem zu beheben. Der Zugriff auf TinyPulse wurde durch eine Sicherheitslücke ermöglicht, die bisher nicht im Detail beschrieben wurde. Die Verletzung der Sicherheitsvorkehrungen des Dienstleisters erlaubte es Dritten, auf die gespeicherten Daten zuzugreifen.

Die von den Hackern angedrohte Veröffentlichung der Daten ist bereits erfolgt. Laut Berichten von Kotaku stellten die Angreifer ihre Lösegeldforderung bereits am 12. Juni 2026. Nachdem Nintendo nicht zahlte, richteten die Hacker ihre Drohungen direkt an TinyPulse.

Sie kündigten an, sämtliche Daten zu veröffentlichen, falls der Dienstleister keine Einigung erzielt. Ob TinyPulse inzwischen reagiert hat, ist bislang unklar. Aus den veröffentlichten Datenauszügen geht hervor, dass es sich hauptsächlich um Informationen aus dem Personal- und Feedbackbereich handelt. Dazu gehören Mitarbeiterdaten, E-Mail-Adressen, Namen, Umfrageergebnisse, Analytics-Berichte, Kontoauszüge und private Unterhaltungen der Mitarbeiter.

In den veröffentlichten Inhalten finden sich auch Diskussionen über den Einsatz von KI-Programmen wie Microsoft Copilot bei Nintendo. Nintendo versucht, den Schaden herunterzuspielen, indem es betont, dass keine Kundendaten betroffen seien und nur ein Teil der Belegschaft betroffen sei. Dennoch handelt es sich um sensible Informationen, die in falsche Hände geraten sind. Die Echtheit aller veröffentlichten Daten konnte bisher nicht unabhängig bestätigt werden, doch die Details deuten auf einen tatsächlichen Vorfall hin.

Der Vorfall zeigt erneut die Risiken auf, die entstehen können, wenn externe Dienstleister nicht ausreichende Sicherheitsstandards einhalten. Für Nintendo bedeutet der Angriff einen Imageschaden und möglicherweise rechtliche Herausforderungen, falls die Daten deutscher Mitarbeiter betroffen sind und gegen Datenschutzgesetze verstoßen wurden. TinyPulse als Dienstleister steht in der Verantwortung, die Sicherheitslücke zu schließen und die betroffenen Mitarbeiter zu informieren.

Die Veröffentlichung interner Kommunikation könnte zudem zu Unstimmigkeiten innerhalb des Unternehmens führen, insbesondere wenn kritische Themen wie der Einsatz von KI offen diskutiert wurden. Die Hackergruppe SHADOWBYT3$ profitiert möglicherweise von der publicityträchtigen Natur des Ziels, da Nintendo als weltweit bekanntes Unternehmen eine große Medienaufmerksamkeit generiert. Ob die Lösegeldforderung erfüllt wird oder weitere Daten veröffentlicht werden, bleibt abzuwarten. Unternehmen aller Größen sollten aus diesem Vorfall lernen und ihre Sicherheitsmaßnahmen sowie die ihrer Dienstleister regelmäßig überprüfen, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden





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