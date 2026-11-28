Dieser Fehler kann eure Nintendo Switch beschädigen.

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Die Switch macht Ärger und einfach nichts will helfen? Für viele Spieler gibt es immer eine naheliegende Lösung: einmal kräftig pusten. Nintendo warnt allerdings genau vor diesem Fehler. Ein Tweet des japanischen Nintendo-Accounts macht klar, was ihr auf keinen Fall tun solltet, wenn euer Cartridge-Slot keine Spiele erkennt.

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Viele Gamer scheinen es sich hier immer noch angewöhnt zu haben, in den Slot zu pusten, um Staub zu entfernen. Nintendo erteilt dieser Methode allerdings eine. Dadurch könne nämlich Speichel in die Konsole gelangen und dort Rost und Korrosion verursachen. Alternativ sollten Switch-Besitzer lieber zum Staubsauger greifen und den Staub auf diese Weise loswerden (Quelle: Nintendo warnt bereits seit vielen Jahren vor dem naheliegenden Lösungsversuch.