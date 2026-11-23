Nintendos Ultra 64, AOL kauft Netscape - das geschah am 24. November.

Nintendo kündigt an diesem 24. November ein System namens"Ultra 64" an, welches im Juni 1996 dann als Nintendo 64 auf den Markt kommt. Es ist eine der merkwürdigsten Übernahmen auf dem jungen Markt der Internet-Unternehmen: Am 24.

November 1998 kauft AOL, einer der größten Internet-Provider der Welt, den Browser-Entwickler Netscape für 4,2 Milliarden Dollar. Unklar bleibt, was AOL mit der Übernahme bezweckt: Viele vermuten, dass sich der Provider von Microsoft unabhängig machen und beim eigenen Zugangsprogramm vom Internet Explorer so schnell wie möglich auf den Navigator umsteigen will - doch genau dies tut AOL nicht, auch in den Folgejahren bleibt der IE die technische Basis des AOL-Browsers.

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Und so wird die neue Browser-Sparte des Unternehmens eher stiefmütterlich behandelt, der Navigator verliert weiterhin Marktanteile; im Jahr 2003 werden die meisten Netscape-Entwickler entlassen, der Browser wird nur noch sehr langsam weiterentwickelt, 2007 schließlich die gesamte Entwicklung eingestellt. Den Namen Netscape verwendet AOL/Time Warner nur noch für einen Billig-Provider und für einige Netzportale. Nintendos Ultra 64, AOL kauft Netscape - das geschah am 24. November.

Jeden Tag wirft PC Games Hardware einen Blick zurück in die noch junge, aber bewegte Geschichte des Computers. Kann ich nur zustimmen. Ich spiele fast nur noch eher unbekannte Perlen durch. Es wird viel zu viel Wert auf die Optik gelegt, alls auf den Spielspaß.

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Da kommen bei mir Erinnerungen hoch. So gern gespielt damals Mario 64. Ich liebte es und natürlich durchgespielt. Auch Zelda...

Einen ganzen Monat ohne Pferd rumgelaufen. Als ich endlich ein Pferd hatte,habe ich mich so gefreut. Und heute? Fortnite runtergeladen,20 Minuten später gelöscht.

Call of Duty Modern Warfare runtergeladen auch 20 Minuten später gelöscht. Ach,auf PS2 GTA San Andreas auch durchgespielt. Heute spiele ich nichts mehr durch,Ausser GTA5 und RDR2,wo ich bei beiden bei ca.5 Prozent Fortschritt angelangt bin und mir bewusst Zeit lasse. Kann ich nur zustimmen.

Ich spiele fast nur noch eher unbekannte Perlen durch. Es wird viel zu viel Wert auf die Optik gelegt, alls auf den Spielspaß.

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"Except for its narrower 32-bit system bus, the VR4300 retains the computational abilities of the 64-bit MIPS R4200". Ich habe mich oben ja verschrieben und"allerdings hatte das N64 gar keinen 32-Bit-Bus" geschrieben. Das ergibt natürlich als Antwort auf Deinen Kommentar mit der Nennung des 64-bit-Bus keinen Sinn. Muss logischerweise natürlich heißen:"Nur hatte das N64 gar keinen 64-bit breiten Bus, sondern 32-Bit.

" Eben weil die N64-CPU im Bus beschnitten ist im Vergleich zur originären CPU. Siehe auch den Link, den ich hier gerade oben angegeben hab. Der Mega Drive setzt - wie viele andere Systeme auch - ebenfalls auf einen 68000er. Wie das Neo Geo, nur niedriger getaktet.

Jetzt guck nochmal, was groß und breit in goldener Schrift sogar vorn drauf steht: 16-Bit! Vor allem mit Sega Rally und WipEout . Bis zum 486er hatte ich auch noch alle Prozessordaten im Kopf, danach brach alles zusammen wegen der CPU-Inflation. Aber das ist nichtmal notwendig.

Damals gab es im Konsolenbereich nicht permanent News. Man hat sich ein Mag gekauft, das hatte man dann einen Monat bis die nächste Ausgabe erschien, das hat man richtig erwartet... und entsprechend intensiv studiert. Andere Zeiten.