Kaum eine Region ist weniger zukunftsfähig!

Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie mit Blick auf das niedersächsische Wendland. Mit rund 46.800 Einwohnern ist es der bevölkerungsärmste Landkreis Deutschlands. Und: Nirgends in Niedersachsen sind die Menschen im Schnitt älter.

Wie lebenswert ist das Leben auf dem Land noch? RTL-Reporterin Julia Lübbersmeyer hat sich vor Ort umgesehen. Ihr Fazit seht ihr im Video.60 Kilometer am Tag, in Spitzenzeiten sogar mehr als 100: Für Hebamme Elena Bethge gehören lange Autofahrten zum Berufsalltag. Seit 2015 betreut sie Familien im Wendland.

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Die Krankenkassen erstatten zwar die gefahrenen Kilometer, aber nicht die Fahrzeit. , erzählt Elena Bethge im RTL-Gespräch. Gemeinsam mit Kolleginnen hat sie in Lüchow eine Hebammenpraxis aufgebaut. Dort bieten sie Kurse an, die die Region dringend braucht, sich allerdings kaum rechnen: „Was macht man nicht für Finanzen?