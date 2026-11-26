Nirgendwo in Westdeutschland wohnen so wenige Menschen wie HIER!
Kaum eine Region ist weniger zukunftsfähig!
Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie mit Blick auf das niedersächsische Wendland. Mit rund 46.800 Einwohnern ist es der bevölkerungsärmste Landkreis Deutschlands. Und: Nirgends in Niedersachsen sind die Menschen im Schnitt älter.
Wie lebenswert ist das Leben auf dem Land noch? RTL-Reporterin Julia Lübbersmeyer hat sich vor Ort umgesehen. Ihr Fazit seht ihr im Video.60 Kilometer am Tag, in Spitzenzeiten sogar mehr als 100: Für Hebamme Elena Bethge gehören lange Autofahrten zum Berufsalltag. Seit 2015 betreut sie Familien im Wendland.
Die Krankenkassen erstatten zwar die gefahrenen Kilometer, aber nicht die Fahrzeit. , erzählt Elena Bethge im RTL-Gespräch. Gemeinsam mit Kolleginnen hat sie in Lüchow eine Hebammenpraxis aufgebaut. Dort bieten sie Kurse an, die die Region dringend braucht, sich allerdings kaum rechnen: „Was macht man nicht für Finanzen?
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