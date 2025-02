Nissan Ariya im Evolve-Pack für kleines Geld: Sofort verfügbar

Der Nissan Ariya ist aktuell in großer Akku-Variante und mit Premium-Ausstattung für Privat- und Gewerbekunden ab 284 Euro brutto beziehungsweise 238,66 Euro netto erhältlich. Der Japaner ist sofort verfügbar und bietet eine Reichweite von bis zu 403 Kilometern.

Derzeit bietet Nissan den Ariya im Evolve-Pack mit Allradantrieb und großem 87-kWh-Akku zu einem attraktiven Preis an. Privat- und Gewerbekunden können den Premium-Nissan ab 284 Euro netto beziehungsweise 240 Euro netto erwerben. Zusätzlich ist der Ariya sofort verfügbar. Wir präsentieren alle relevanten Informationen. Der Nissan Ariya ist aktuell in großer Akku-Variante und mit Premium-Ausstattung für Privat- und Gewerbekunden ab 284 Euro brutto beziehungsweise 238,66 Euro netto erhältlich.

Der Japaner ist im Standard-Deal an eine Laufzeit von 24 Monaten und ein überschaubares Kilometerpaket von 5.000 Freikilometern pro Jahr gebunden. Beide Konditionen können jedoch gegen einen Aufpreis an den eigenen Gebrauch angepasst werden. Der Ariya ist ein Lagerfahrzeug, das deswegen nicht mehr konfigurierbar ist, dafür aber ab sofort verfügbar. Eine Anzahlung ist nicht erforderlich. Der Nissan Ariya wird in drei Motorisierungen angeboten. Der Elektromotor treibt die Vorderachse an und leistet 216 PS, was für souveräne und spritzige Fahrleistungen sorgt. Trotz der 216 PS ist das E-SUV kein Sportwagen, aber es ist sehr ausgewogen abgestimmt und bevorzugt auf der Landstraße Komfort. Nissan verspricht eine Reichweite von bis zu 403 Kilometern. Ist der Akku leer, kann der Japaner unter geeigneten Bedingungen an einem CCS-Schnelllader in rund einer halben Stunde auf 80 Prozent geladen werden. Im Deal profitieren Sie von der stärkeren Akku-Variante, dem Evolve-Pack, mit einem 87-kWh-Akku. Auch diese Variante wurde bereits von EFAHRER auf die Probe gestellt - den Test finden Sie hier. In dieser Ausführung kommt der Ariya mit 178 kW (242 PS) und einer Akku-Kapazität von 87 kWh, was für 498 Kilometer reichen soll. Bei uns meldete das System bei einer Temperatur von 13 Grad Plus und 91 Prozent Ladezustand eine Reichweite von 353 Kilometern. Es ist aber zu beachten, dass dieser Wert vom Verbrauch der Vorfahrer abhängt. Der Ariya erhält gute Noten beim AC-Laden, das mit maximal 22 kW möglich ist. Der Deal ist für Privat- und Gewerbekunden äußerst spannend, denn Sie erhalten den Nissan Ariya in großer Akku-Variante und exklusiver Ausstattung, die etwa ein Premium-Soundsystem von Bose oder auch ein Panorama-Glasdach umfasst. Trotz starker Ausstattung und großem Akku bekommt der Elektro-Japaner zu einem kleinen Preis und schneller Lieferung – eine echte Seltenheit. Das einzige Manko am Deal sind die (wie so häufig) hohen Bereitstellungskosten von fast 1.300 Euro brutto, die Sie derzeit wohl kaum mittels THG-Quote refinanzieren können. Bis auf die Kosten für die Überführung erlaubt sich der Nissan allerdings keinerlei Schnitzer, genau deshalb mein EFAHRER: Das Auto an sich überzeugt, genauso wie der Preis und die Lieferzeit – hier kann man gut zuschlagen!





