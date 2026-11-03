Nissan Pixo: Elektro-Komfort mit 82 PS und Start 2027

Nissan kündigt das Comeback des Pixo als elektrisches Stadtauto an. Ab Anfang 2027 startet der Kompaktei ab 19.990 Euro mit WLTP-Reichweite von 259 Kilometern.

Nissan hat die Rückkehr des historischen Modells Pixo offiziell bekannt gegeben, wobei die Neuauflage nun vollständig auf Elektromobilität setzt. Dieser neue kompakte Stromer positioniert sich in der Modellpalette des Herstellers strategisch unterhalb der etablierten Modelle Leaf und Micra. Zielgruppe sind vorrangig Stadtfahrer, die eine flexible und kosteneffiziente Mobilitätsoption suchen. Der Markteintritt ist für den frühen Anfang des Jahres 2027 geplant.

Plattform und Design-Elemente

Technisch stützt sich der neue Nissan Pixo auf die gemeinsame Plattform des Renault Twingo. Obwohl die technische Basis identisch ist, hat Nissan bei der äußeren Gestaltung konsequent eigene Akzente gesetzt. Das Fahrzeug verzichtet auf die eher rundliche Formensprache des französischen Kontrahenten und setzt stattdessen auf eine kantigere, aggressive Linienführung. Auffällige Merkmale sind die geschlossene Frontpartie sowie die markanten Leuchtensignaturen.

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Die Karosserie und die Felgen sind mit zahlreichen Pixel-Details versehen, die sich direkt an den Namen des Automodells anlehnen. Insgesamt finden sich 23 kleine Easter Eggs am Fahrzeug, was eine bewusste Referenz an den Markennamen darstellt. Im Japanischen steht "Ni" für die Zahl zwei und "san" für die Zahl drei. Die Addition beider Werte ergibt sechs, doch die Zahl 23 als Gesamtsumme der Versteckdetails wirkt auf den ersten Blick kryptisch, ist aber ein fester Bestandteil des Designkonzepts. An der steilen Heckpartie wird die Verwandtschaft zum Renault Twingo durch die eingerahmte Heckscheibe deutlich sichtbar.

Kabine, Technik und Assistenzsysteme

Innenausstattung und Technologie setzen auf moderne Standards, die vom neuen Renault Twingo übernommen wurden, jedoch durch japanisches Design ergänzt sind. Seriell sind ein digitales 7-Zoll-Kombiinstrument und ein 10-Zoll-Touchscreen serienmäßig an Bord. Die Konnektivität wird durch Apple CarPlay und Android Auto gewährleistet. In höheren Ausstattungsstufen kommen zudem Google Maps, der Google Play Store sowie der KI-Assistent Gemini hinzu.

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Positiv fällt die Bedienung der Klimaanlage auf, da diese weiterhin über klassische Drehregler und nicht über versteckte Touch-Menüs gesteuert wird. Das Fahrwerk und die Sicherheitstechnik wirken überraschend erwachsen für die Fahrzeugklasse. Notbremsassistent und Spurhalteassistent sind serienmäßig verbaut. Parksensoren hinten gehören ebenfalls zur Grundausstattung. Das Topmodell bietet zudem automatisches Einparken und die One-Pedal-Driving-Funktion an.

Raumangebot und Sitzgelegenheiten

Trotz der kompakten Abmessungen mit einer Länge von 3,80 Metern bietet der Pixo ein überraschend großzügiges Ladevolumen. Der Kofferraum fasst 356 Liter Volumen, was bei umgeklappter Rückbank auf bis zu 1221 Liter erweitert werden kann. Der Wendekreis von 9,90 Metern erleichtert das Manövrieren und Einparken in engen Stadtstraßen erheblich. Der Grundriss der Kabine übernimmt die effiziente Raumaufteilung des Renault Twingo.

Im Fond gibt es jedoch Einschränkungen. Für durchschnittlich große Passagiere ist der Platz ausreichend, große Erwachsene stoßen jedoch schnell an die Grenzen der Beinfreiheit. Ungewöhnlich ist die Ausstattung mit Klappfenstern im Fond anstelle elektrischer Fensterheber. Die Sitzbank lässt sich bei Bedarf verschieben, um entweder den Platz im Fond oder im Kofferraum zu optimieren. Die Materialqualität im Fond wirkt etwas schlichter als vorne.

Technische Daten, Preis und Verfügbarkeit

Angetrieben wird der kleine Nissan von einem Elektromotor mit einer Leistung von 82 PS. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h dauert 11,9 Sekunden. Die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 km/h, was für den Stadtverkehr und kurze Pendelstrecken völlig ausreicht. Der Akku hat eine Kapazität von 27 kWh und ermöglicht nach WLTP-Zyklus bis zu 259 Kilometer Reichweite.

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Laden ist mit bis zu 11 kW Wechselstrom möglich. Am Gleichstrom-Schnelllader mit maximal 50 kW steigt der Ladezustand der Batterie in rund 28 Minuten von 15 auf 80 Prozent. Der Preis ist ein entscheidendes Verkaufsargument. Die Basisversion "Engage" startet bei 19.990 Euro. Die Ausstattungslinie "Advance" ist ab 21.290 Euro erhältlich und "Evolve" startet ab 22.990 Euro. Der Marktstart ist für den frühen Anfang 2027 angesetzt.