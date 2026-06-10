Nissan Qashqai mit e-Power: Der Hybrid, der sich wie ein Elektroauto anfühlt

Der Nissan Qashqai 1.5 e-Power überzeugt als serienhybrid ohne Ladeanschluss. Mit 205 PS, ruckfreier Beschleunigung und niedrigem Verbrauch bietet er ein Fahrerlebnis nahe am Elektroauto, gepaart mit praktischem Kompaktvan-Design und modernem Infotainment.

Der Nissan Qashqai hebt sich mit seinem besonderen Antrieb von der Masse ab. Als Kompaktvan bietet er ein einzigartiges Fahrerlebnis. Statt eines gewöhnlichen Benzinmotors treibt ein E-Motor die Vorderräder an, während ein 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner als Generator fungiert.

Das Ergebnis: ein Hybrid, der sich wie ein E-Auto fährt, ohne an die Steckdose zu müssen. Das spezielle STARC-Konzept sorgt für einen hohen thermischen Wirkungsgrad. Unter der Haube ist es voll. Zum 205 PS starken Hybridsystem gehören E-Motor, 1,5-Liter-Benziner und eine kleine Batterie.

Der Qashqai zeigt sich mit klaren Linien und einem markanten trapezförmigen Kühlergrill. Schmale Scheinwerfer und ein großer Dachspoiler runden das moderne, aber nicht übertriebene Design ab. Innen bietet er vorn ausreichend Platz, während es im Fond etwas enger zugeht. Der Kofferraum fasst 455 bis 1440 Liter - nicht riesig, aber praktisch.

Die Fahrzeugmaße betragen 4,43 Meter in der Länge, 1,84 Meter in der Breite und 1,63 Meter in der Höhe. Das Cockpit überzeugt mit einem 12,3 Zoll (ca. 31 cm) großen Display, das sich individuell anpassen lässt. Google Maps und drahtlose Smartphone-Integration gehören zur Ausstattung. Die Bedienung gelingt intuitiv dank einer Mischung aus Touchscreen und physischen Schaltern.

Besonders praktisch: die separate Klima-Steuerung. Dank des linear beschleunigenden Elektromotors geht der Qashqai völlig ruckfrei in 7,6 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Die e-Power-Technik bringt 205 PS auf die Straße. Der Elektromotor erlaubt eine sanfte Beschleunigung, während der Benziner leise im Hintergrund arbeitet.

Im Test sprintete der Qashqai in 7,6 Sekunden auf 100 km/h, bei 170 km/h ist Schluss. Der Verbrauch kann auf unter fünf Liter pro 100 km sinken, mit einem durchschnittlichen Testverbrauch von 6,5 Litern/100 km. Die Rekuperation ist in zwei Stufen einstellbar. Der Einstiegspreis für den Nissan 1.5 e-Power liegt bei 40.180 Euro.

In der getesteten Version kostet er 43.250 Euro. Mit jährlichen Wartungsintervallen und drei Jahren Garantie bietet der Qashqai ein attraktives Gesamtpaket. Die maximale Zuladung liegt bei 538 Kilogramm, und die Stützlast beträgt 100 kg. Der Hybrid überzeugt mit Effizienz und Komfort, ohne aufdringlich zu wirken





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