Nissan, SFC Energy und Voestalpine: Quartalszahlen zeigen gemischte Lage

Nissan verliert fast gesamten Gewinn, SFC Energy steigt durch Ukraine-Auftrag. Voestalpine profitiert von Verkauf, Bilfinger senkt Ziele wegen Konflikts.

Der japanische Autobauer Nissan verzeichnete im zweiten Quartal einen dramatischen Einbruch seiner Rentabilität. Der operative Gewinn sank zwischen Juli und September um 96 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 2,1 Milliarden Yen, was etwa zwölf Millionen Euro entspricht. Analysten hatten laut Daten von LSEG im Schnitt mit einem Ergebnis von 60 Milliarden Yen gerechnet. Diese massive Abweichung resultierte aus höheren Kosten für Rohstoffe und Bauteile sowie schwachen Absatzzahlen in China.

Nissan verliert Gewinne trotz stabiler Prognose

Zusätzlich fiel eine Entlastung aus dem Vorjahr durch geringere Emissionskosten in den USA weg. Trotz dieses massiven Einbruchs hält der Konzern an der Prognose eines Betriebsgewinns von 200 Milliarden Yen im Gesamtjahr fest. Als Begründung verwies Nissan auf die Dynamik auf dem Automarkt in Japan und Nordamerika. Der Markt in China bleibe dagegen schwierig. Dort wird der Pkw-Absatz nach der jüngsten Prognose des chinesischen Automobilverbandes erstmals seit 2014 unter 19 Millionen sinken.

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SFC Energy vervielfacht Gewinn durch Großauftrag

Im Gegensatz dazu steigerte der Brennstoffzellen-Hersteller SFC Energy seinen Gewinn in den ersten neun Monaten deutlich. Angetrieben von einem Großauftrag aus der Ukraine hat das Unternehmen seine Prognose erneut angehoben. Der Umsatz schnellte um rund 29 Prozent auf 133 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) verdreifachte sich sogar auf knapp 34 Millionen Euro und das bereinigte Ebit verfünffachte sich.

Das dritte Quartal war mit einem Umsatz von über 50 Millionen Euro im Vergleich zu 29,1 Millionen Euro im Vorjahr das stärkste in der Firmengeschichte. Für das Schlussquartal rechnet der Vorstand jedoch mit einem geringeren Ergebnisbeitrag. Dies liegt daran, dass der Produktmix wieder stärker von zivilen Anwendungen geprägt sein werde und höhere Investitionen geplant seien. Dennoch hob der Vorstand die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr an. Er erwartet nun ein bereinigtes Ebitda zwischen 36 und 38 Millionen Euro. Die Umsatzprognose von 166 bis 175 Millionen Euro bestätigte er.

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Voestalpine nutzt Sondereffekt für Gewinnsteigerung

Auch der Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine konnte im ersten Halbjahr 2026/27 den Gewinn steigern. Das operative Ergebnis (Ebitda) kletterte im Zeitraum von April bis September um 17,1 Prozent auf 846 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (Ebit) erhöhte sich um 36 Prozent auf 470 Millionen Euro. Zum Gewinn trug dabei ein Sondereffekt von rund 100 Millionen Euro aus dem Verkauf der Tochter Böhler Profil bei. Der Umsatz stagnierte bei 7,7 Milliarden Euro gegenüber 7,6 Milliarden Euro im Vorjahr.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2026/27 senkte der Konzern jedoch das obere Ende seiner Prognosespanne. Er rechnet nun mit einem Ebitda zwischen 1,6 und 1,7 Milliarden Euro. Zuvor waren bis zu 1,85 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden. Die Anpassung spiegelt die aktuelle Marktlage wider, obwohl das erste Halbjahr durch den Sondereffekt positiv auffiel.

Bilfinger sieht Herausforderungen im dritten Quartal

Der Industriedienstleister Bilfinger hatte im dritten Quartal ebenfalls mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Zurückhaltung der Kunden wegen des anhaltenden Konflikts am Persischen Golf wirkte sich spürbar aus. Unternehmenschef Thomas Schulz erklärte zur Vorlage der Geschäftszahlen, dass das Jahr 2026 Bilfinger vor große Herausforderungen stelle. Die erst im September gekappten Jahresziele bestätigte der Manager weiterhin.

Mit der Prognosesenkung legte der Mannheimer Konzern auch ein Sparprogramm auf. Bei diesem Programm sollen bis zu 1.500 Stellen gestrichen werden. Dies ist eine direkte Reaktion auf die abschwächende Nachfrage und die geopolitischen Unsicherheiten, die den Sektor belasten. Die Maßnahmen sollen helfen, die finanzielle Stabilität in einer schwierigen Phase zu sichern.

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Brenntag profitiert von Preisanhebungen

Der Dax-Konzern Brenntag zeigte sich nach Zuwächsen im dritten Quartal etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr 2026. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich dank höherer Preise um 14,7 Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives Ebitda) legte um 16,5 Prozent auf 385 Millionen Euro zu. Zum Plus trug auch der Sparkurs des Unternehmens bei.

Das im Sommer erneut erhöhte Ergebnisziel sieht der Konzern nun am oberen Ende der zuletzt angepeilten Spanne von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre im Quartal ein Gewinn von 129 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte Brenntag hier 113 Millionen Euro ausgewiesen. Die Kennziffern fielen in etwa im Rahmen der Erwartungen aus.

Swiss Life steigert Prämieneinnahmen deutlich

Der Lebensversicherer Swiss Life hat in den ersten neun Monaten 2026 mehr Prämien und Gebühren eingenommen. Die Prämieneinnahmen stiegen in lokaler Währung um acht Prozent auf 17,4 Milliarden Franken. Treiber waren dabei hohe Einmalprämien im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge im Heimatmarkt. Die Gebührenerträge (Fee-Erträge) legten in lokaler Währung ebenfalls um acht Prozent auf 2,04 Milliarden Franken zu.

Zum Wachstum trugen die eigenen Beraterkanäle, eigene und fremde Produkte und Dienstleistungen sowie die Vermögensverwaltungssparte Swiss Life Asset Managers bei. Auf dem deutschen Markt wuchsen die Gebührenerträge einschließlich des Beitrags der Telis-Gruppe im dritten Quartal um 17 Prozent auf 744 Millionen Euro. Konzernchef Matthias Aellig erklärte, mit dem Unternehmensprogramm "Swiss Life 2027" sei der Versicherer gut auf Kurs, die finanziellen Ziele zu erreichen.