Die Nitto ATP Finals 2026 in Turin sind das Top-Turnier des Jahres. Alexander Zverev trifft auf Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev. Wer qualifiziert sich für die Halbfinals?

Die Nitto ATP Finals 2026 markieren das prestigeträchtigste Highlight im Tennis kalender. Vom 15. bis zum 22. November 2026 finden diese Meisterschaften in der italienischen Metropole Turin statt. Für den deutschen Star Alexander Zverev stellt dies eine zentrale Bühne dar, um seine überragende Saison 2026 zu krönen. Obwohl das Kalenderjahr offiziell erst mit dem Six Kings Slam in Riad vom 27. bis 30. Dezember endet, gelten die ATP Finals traditionell als der wichtigste Wettkampf des Jahres.

Qualifikation und Teilnehmerfeld der Nitto ATP Finals

Nur die besten acht Spieler der Weltrangliste nehmen an der Endrunde in Turin teil. Der entscheidende Stichtag für die Platzierung ist der 8. November, welcher mit dem Ende der Paris Masters zusammenfällt. Punkte, die nach diesem Datum errungen werden, fließen nicht mehr in die Wertung Race to Turin ein. Die Zusammensetzung des Feldes hat sich durch Verletzungen und Debüts verändert. Jannik Sinner hat seine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Stattdessen ist Jodar erstmals im Teilnehmerfeld vertreten. Er ist der erste Profispieler, der die ATP Finals im ersten Jahr seiner Karriere erreicht. Auch Francesco Cobolli, Arthur Fils und Frances Tiafoe geben ihr Debüt bei dieser Veranstaltung.

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Alexander Zverev zählt zu den erfahrensten Akteuren. Er ist der erfolgreichste Einzelkämpfer der Turnierversion mit insgesamt sieben Titeln. Zudem war er 2018 als jüngster Spieler der Geschichte Sieger und holte 2021 seinen zweiten Triumph. Zuvor hatte er 2021 einen weiteren Titelgewinn erzielt. Der Russe Daniil Medvedev triumphierte 2020. Von den aktuell qualifizierten Teilnehmern haben nur Zverev und Medvedev bereits gewonnen. Novak Djokovic hatte 2024 und 2025 verletzungsbedingt gefehlt, obwohl er sportlich qualifiziert war.

Das Format und die Gruppenauslosung

Der Ablauf der Nitto ATP Finals folgt einem festen Schema, das sowohl Glück als auch Strategie erfordert. Zunächst werden zwei Vierergruppen gebildet. Aus jeder Gruppe qualifizieren sich die ersten zwei Spieler für das Halbfinale. Die Setzliste bestimmt dabei die Verteilung. Der Erste der Rangliste erhält per Losentscheid die Plätze drei oder vier. Die Nummer fünf oder sechs sowie die Nummer sieben oder acht werden seinen Gruppengegner bestimmt. Dieses System sorgt für eine ausgeglichene Verteilung der Gegner.

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Alexander Zverev wird voraussichtlich die Nummer eins der Weltrangliste sein. Er knüpft damit an den Erfolg der Tennis-Legende Boris Becker an. Die Erinnerung an frühere Siege in Turin gibt dem Deutschen Vertrauen. Er blickt positiv auf die Vergangenheit in Italien zurück. Seine Erfahrung aus den Jahren 2018 und 2021 wird in der Gruppenphase von großem Wert sein. Die Auslosung wird zeigen, ob er auf die stärksten Konkurrenten trifft oder eine günstigere Gruppe zieht.

Konkurrenz durch Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev

Auf der anderen Seite des Feldes wartet Carlos Alcaraz. Der Spanier gilt als härtester Gegner. Nur Jannik Sinner kann Alcaraz in guter Form gleichziehen. Alexander Zverev kann dem Spanier an einem guten Tag Paroli bieten. Im direkten Vergleich führt Alcaraz jedoch mit sieben Siegen zu sechs. Der Weltranglisten-Dritte muss noch seinen alten Spielrhythmus nach einer Verletzungspause wiederfinden. Dennoch gehört er zu den Favoriten auf den Titel. Zverev wird wissen, dass er nur an seinem Besten Tag gewinnt.

Daniil Medvedev ist eine unvorhersehbare Größe. Der Russe ist emotional und neigt zu Ausrastern. Dies kann ihn selbst sowie seine Gegner aus dem Konzept bringen. Bei Grand-Slam-Turnieren fehlte ihm in der Vergangenheit oft die Konstanz. Er ist jedoch immer für eine Überraschung gut. Das Gruppensystem der ATP Finals kommt ihm entgegen. Alexander Zverev spielt äußerst ungern gegen den Russen. Die persönliche Bilanz zeigt ein Verhältnis von acht zu vierzehn. Der deutsche Star würde dieses Duell wohl vermeiden. Trotzdem muss er sich auf die emotionale Natur von Medvedev einstellen.

Heranführung an das Finale und Ben Shelton

Nach der Gruppenphase folgen die Halbfinals und das Finale. Ein möglicher Gegner in späteren Phasen ist Ben Shelton. Der US-Amerikaner zeigte bei den US Open enorme Kraft. Zverev hat eine lupenreine Bilanz von sechs zu null gegen Shelton. Der gebürtige Hamburger mag diesen Kontrahenten. Doch Shelton darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Zverev gewann das Finale in New York in vier Sätzen. Dies ist kein Freifahrtsschein für ein leichtes Spiel. Der junge Amerikaner zieht Lehren aus seiner Niederlage. Er gewinnt zunehmend an Erfahrung und Reife auf der Tour.

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Die Nitto ATP Finals 2026 bieten somit eine hohe Spannung. Die Kombination aus erfahrenen Stars und jungen Talenten wie Jodar und Shelton macht das Turnier einzigartig. Alexander Zverev hat die Chance, seinen Titel zu verteidigen oder seinen ersten Sieg in dieser Phase der Karriere zu feiern. Die Leistungen in Turin werden zeigen, wer die beste Form für das abschließende Jahr 2026 hat. Die Fans können ein hochklassiges Tennis in Turin erwarten.