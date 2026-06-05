Der Managing Partner der Kanzlei Davidovich Stone Law Group spricht regelmäßig vor Vermietern und Eigentümern in Los Angeles über Räumungsstrategien, Mietpreisbremse und rechtlichen Portfolio-Schutz. Seine wiederholten Auftritte bei der Apartment Association of Greater Los Angeles (AAGLA) unterstreichen seine Expertise und den praktischen Wert seiner Rechtsberatung für die lokale Immobilienbranche.

Niv V. Davidovich , Managing Partner der Kanzlei Davidovich Stone Law Group , ist ein gefragter Referent bei Webinaren der Apartment Association of Greater Los Angeles ( AAGLA ).

Dort spricht er vor Vermietern und Immobilieneigentümern in ganz Los Angeles über Strategien bei Räumungsklagen, die Einhaltung der Mietpreisbremse und rechtliche Praktiken, die Immobilienportfolios bereits im Vorfeld von Streitigkeiten schützen. Die AAGLA ist eine der größten und etabliertesten Interessenvertretungen für Vermieter in Südkalifornien und vertritt Tausende von Eigentümern, Projektentwicklern und Property Managern in der Region. Bei der Auswahl ihrer Referenten legt die Organisation besonderen Wert auf aktuelle, praxisnahe und unmittelbar anwendbare Kenntnisse des kalifornischen Mietrechts.

Davidovich, der bereits seit mehreren Jahren regelmäßig bei AAGLA-Webinaren auftritt, behandelt Themen wie Räumungsstrategien, Compliance bei der Mietstabilisierung, Pflegezustände von Wohnungen und rechtliche Planungspraktiken. Davidovich Stone Law Group vertritt Vermieter, gewerbliche Eigentümer, Entwickler und Verwalter in Los Angeles und Südkalifornien. Das Leistungsspektrum umfasst das gesamte Spektrum rechtlicher Angelegenheiten, die aus dem Besitz und der Verwaltung von Immobilien in Kalifornien resultieren, darunter Räumungsverfahren, Verteidigung bei Pflichtverletzungen, Durchsetzung von Mietverträgen, Baustreitigkeiten und Einhaltung der Mietregulierung.

Seit Gründung 2017 hat die Kanzlei mehr als 20.000 Räumungen durchgeführt, darunter auch während der COVID-19-Pandemie, als viele andere Kanzleien solche Anträge zurückstellten. Laut Davidovich ist der Austausch mit den informierten Mitgliedern der AAGLA kein rein werbliches Event, sondern ein gegenseitiger Wissenstransfer, der die Arbeit der Kanzlei prägt. Die wiederholten Einladungen zur AAGLA spiegeln eine besondere Form von Autorität wider: Sie zeigen, dass ein Anwalt von der praktischen Vermieter-Community als vertrauenswürdiger Experte anerkannt wird.

Diese Bestätigung durch Gleichrangige ist ein starkes Signal. Eine nachhaltige Präsenz über Jahre hinweg belegt, dass die Beratung nicht nur theoretisch fundiert, sondern auch praktisch umsetzbar, rechtlich aktuell und verständlich für unter Zeitdruck handelnde Eigentümer ist. Die intensive Vorbereitung auf diese Webinare corresponds laut Davidovich directamente mit besseren Ergebnissen für Mandanten vor Gericht und in Verhandlungen. Die Inhalte der Vorträge sind deshalb stets darauf ausgerichtet, unmittelbar anwendbare Lösungen für aktuelle regulatorische Herausforderungen zu bieten





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